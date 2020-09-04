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В Кировской области набирает обороты электронный документооборот

Что показал год работы?

Ольга Гилязева Лучшее, Новости, Общество

Работа по переходу на новую систему началась по поручению губернатора Игоря Васильева, который поставил задачу внедрить её в деятельность органов исполнительной власти области в целях выполнения регионального проекта «Цифровое государственное управление», обеспечивающего достижение целей национального проекта «Цифровая экономика» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации». Министерство информационных технологий и связи и подведомственные ему учреждения стали первыми на этом пути.

– Это достаточно непростая задача – обучить персонал работе в новой системе, произвести необходимые настройки серверной части системы и рабочих мест пользователей, – отметили в ведомстве.

Отработав проект на пилотных участках, позже его поэтапно в течение 2019 года внедрили в органах исполнительной власти области. С 1 октября прошлого года все они начали работу в новой системе электронного документооборота.

Каковы же результаты?

– Эта система вместе с модернизацией информационных технологий обеспечила кросс-платформенность, легитимность электронных документов посредством использования электронно-цифровой подписи, возможность работы на мобильных рабочих местах, обмен электронными документами с использованием системы межведомственного электронного взаимодействия, – сообщили в министерстве информационных технологий и связи.

Таким образом, все сотрудники – от специалиста до руководителя – получили возможность ещё более оперативно работать с поступающей информацией. Руководители могут работать в новой системе вовсе с помощью мобильных рабочих мест: просматривать нужные документы, подписывать их электронной цифровой подписью, придавая им юридическую силу, согласовывать, контролировать исполнение поручений и так далее.

– Мобильное рабочее место может быть установлено на планшетный компьютер, соответствующий требованиям системы к программным и аппаратным средствам. На сегодняшний день девять руководителей и четыре заместителя руководителя могут работать в СЭД с мобильного рабочего места, – рассказали в министерстве.

Кроме того, внедрение электронного документооборота позволило решить задачу импортозамещения программного обеспечения при организации делопроизводства в органах власти. Оно отечественное и отвечает современным требованиям.

Как рассказали в правительстве области, СЭД построена на основе облачной платформы, благодаря чему способна перевести в облако основные процессы взаимодействия с документами – от их регистрации до исполнения. При этом она способна выдерживать высокие нагрузки при одновременной работе большого количества пользователей.

Разумеется, потребовалось обучить людей работе в новой системе. Полтысячи работников органов исполнительной власти Кировской области узнавали на очных курсах и вебинарах, как осуществляется движение документации по системе, как работать с разными видами документов. Позже они стали тренерами для остальных сотрудников.

Оператором новой системы является Центр стратегического развития информационных ресурсов и систем управления. Вместе с Кировским филиалом ПАО «Ростелеком» в рамках заключённого государственного контракта он ведёт работы по внедрению и эксплуатации новой системы электронного документооборота.

«Огромный плюс в работе»

С начала 2020 года все органы исполнительной власти Кировской области обязали вести внутреннюю переписку в электронном виде с использованием электронного документооборота без дублирования документов на бумажном носителе. Для оказания помощи пользователям организовали линию технической поддержки.

– Поначалу было непривычно, но теперь я не представляю работу без этого сервиса, – поделилась специалист по делопроизводству одного из министерств. – Обеспечены надёжное хранение и быстрый поиск документов, заметно уменьшился поступающий на подпись руководителям бумажный документооборот. Практически исчезла необходимость сбора «живых» подписей, так как все визы можно сделать в СЭД. Всё это очень экономит время. Регистрация, обработка и согласование документов в зависимости от их вида теперь проходят на четверть, а то и наполовину быстрее. Мне нравится!

Сегодня в СЭД регистрируют нормативные акты губернатора и правительства Кировской области, а также входящие, исходящие, внутренние, организационно-распорядительные документы администрации губернатора и правительства, органов исполнительной власти. Сюда же попадают обращения граждан и переписка по ним.

Как стало известно, в регионе намерены расширить границы проекта и подключить к СЭД другие органы власти и организации.

– Многие уже знают, что безбумажный документооборот – огромный плюс в работе, – подчеркнули в министерстве информтехнологий и связи. – Все документы хранятся централизованно в структурированном виде, есть быстрый, в том числе удалённый, доступ к любому из них. В СЭД можно работать с защищённого мобильного планшета, то есть необязательно быть привязанным к своему рабочему месту. Все документы в электронном виде юридически значимы, идентичны бумажному носителю. Помимо прочего, новая СЭД даёт возможность сократить затраты на использование бумаги.

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Ольга Гилязева

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