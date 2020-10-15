В Кировской области насмерть задавили мужчину, который шёл по дороге

Трагическое происшествие случилось в Вятскополянском районе.

В Сосновке 14 октября на дороге погиб 65-летний мужчина. ДТП произошло в начале 19-го, было уже темно. Пенсионер просто шёл по проезжей части. Его, на улице Разина, у дома №94, сбил встречный автомобиль. За рулём ВАЗ-21120 находился 22-летний водитель. Он не успел среагировать на появившегося из темноты пенсионера и сбил его. Мужчина погиб на месте. Об этом сообщили в ГИБДД Кировской области.

Кстати, похожее ДТП произошло днём ранее, во вторник, 13 октября, в на трассе в Уржумском районе. Там, на 194-м километре автодороги Киров – Малмыж – Вятские Поляны «Лада Гранта» сбила пожилого мужчину.

64-летний пенсионер сидел на дороге. К счастью, он остался жив. Его доставили в больницу, где медики оказали ему помощь.