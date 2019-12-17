В Кировской области началось производство лекарства для «сердечников»

Официальный старт проекта, реализованного в рамках стратегии «Фарма 2020», прошёл в режиме видеомоста «Киров – Москва» при участии губернатора Кировской области Игоря Васильева, председателя правительства региона Александра Чурина, министра здравоохранения Андрея Черняева, а также представителей Минздрава и Минпромторга России.

Как отметил Игорь Васильев, локализация в Кировской области производства одного из основных препаратов для страдающих заболеваниями сердечно-сосудистой системы – знаковое событие не только для областного здравоохранения, но и для всей страны. И в выигрыше от этого события окажутся прежде всего пациенты.

– Наш главный бенефициар – не компании и не Минздрав, а люди, которые получат качественный препарат российского производства. И это очень важно, потому что болезни сердца продолжают оставаться одной из основных причин смертности населения в России, – подчеркнул губернатор.

Препарат с доказанной эффективностью

ВОЗ приводит такие цифры: заболевания сердечно-сосудистой системы – причина практически половины смертей в России. По словам вице-президента Российского медицинского общества по артериальной гипертензии Юрия Карпова, внутри этой цифры каждый второй умирает от ишемической болезни сердца.

Основным препаратом для лечения таких пациентов является средство, производство которого начали в нашем регионе.

Оно применяется для лечения ряда опасных для жизни заболеваний сердечно-сосудистой системы: фибрилляции желудочков и предсердий, желудочковой тахикардии, а также для контроля сердечного ритма. Это средство первой линии для контроля артериального давления и препарат выбора для пациентов с сердечной недостаточностью – тяжёлой болезнью с высоким риском смертельного исхода в течение ближайших нескольких лет. Препарат – и это подтверждено научными исследованиями – увеличивает продолжительность жизни у пациентов с этим диагнозом и снижает смертность в этой категории более чем на 30 процентов.

Среди российских врачей лекарство пользуется популярностью как относительно недорогое, безопасное и хорошо изученное средство с доказанной эффективностью. Повышению доступности лекарства для пациентов способствует уникальная для страны программа лекарственного возмещения, запущенная в Кировской области в феврале 2019 года. В настоящее время проектом охвачено уже 22 муниципальных образования или порядка 40 процентов жителей области. Они имеют возможность приобретать лекарство со скидкой до 60 процентов, независимо от наличия льгот.

По словам министра здравоохранения Кировской области Андрея Черняева, проект запущен в первую очередь для больных, страдающих гипертонической и ишемической болезнями, и призван обеспечить пациентов необходимыми препаратами и качественно организовать медицинское наблюдение. На сегодня скидкой воспользовались более 27 тысяч человек, страдающих заболеваниями системы кровообращения. В планах – до конца 2020 года распространить программу лекарственного возмещения на всю область.

– Это доступность медицинской помощи, качественного наблюдения и совершенно другие результаты в снижении смертности. Искренняя благодарность сотрудникам, которые сумели это сделать, и я считаю, что у «Нанолека» есть реальная возможность дальнейшего развития в условиях нашего региона, – сказал Андрей Черняев.

Ранее препарат изготавливали на территории Германии, но теперь будут выпускать и в Кировской области.

Как подчеркнули эксперты в ходе телемоста, локализация производства иностранного препарата на мощностях российского завода «Нанолек» – большой шаг на пути к повышению безопасности цепочки поставок лекарственного средства в России и его доступности для пациентов. Это полностью соответствует задачам национального проекта «Общественное здоровье», в рамках которого поставлены цели по достижению населением возраста 80+.

«Качество без всякого «авось»

Договор о сотрудничестве «Нанолека» со старейшей фармацевтической компанией мира Merck Biopharma был подписан в 2015 году. На подготовку запуска полного цикла производства препарата в Кирове ушло четыре года, два из них занял трансфер технологий.

Как подчеркнул президент компании «Нанолек» Владимир Христенко, качество препарата отвечает всем стандартам.

– Многие люди полагают, что российские лекарства более низкого качества, чем иностранные. И кто-то, будучи за рубежом, пойдёт в аптеку, купит на всякий случай немецкий препарат и привезет, чтобы здесь его использовать. Теперь такой необходимости нет. Мы гарантируем, что качество препаратов, которые мы выпускаем, соответствует мировым стандартам. И никакого русского «авось» здесь нет, мы полагаемся на выверенные процедуры проверки.

В настоящее время для изготовления препарата выделена отдельная производственная линия, в работе которой задействованы более 100 сотрудников. Инвестиции в производство лекарства для «сердечников» составили около миллиарда рублей. После выхода на полную мощность в 2021 году планируется выпустить 650-700 млн таблеток. По словам генерального директора Merck Biopharma в России и СНГ Маттиаса Вернике, это позволит полностью покрыть потребности российских пациентов в данном препарате. В перспективе – уже в рамках стратегии «Фарма 2030» – планируется расширить производство до экспорта в Евразийский союз, что, несомненно, принесёт свою выгоду и Кировской области.

Вакцина для экономики

По словам председателя правительства Александра Чурина, по итогам прошлого года налоговые поступления от «Нанолека» в бюджет Кировской области составили 27,7 млн рублей. Численность сотрудников предприятия превышает 500 человек, а уровень средней заработной платы составляет более 40 тысяч рублей в месяц.

Начатое производство – не единственный перспективный проект биомедицинского комплекса. Как отметил Владимир Христенко, основной задачей предприятия остается изготовление вакцин для национального календаря прививок. Ещё одна тема, которую «Нанолек» начинает активно развивать, – выпуск препаратов для лечения онкологических заболеваний. Также в планах – реализация еще целого ряда инновационных проектов на общую сумму 25 миллиардов рублей.

К 2024 году «Нанолек» собирается войти в топ-10 фармацевтических компаний страны, увеличить долю собственных зарегистрированных препаратов до 50 процентов и выйти на рынки стран СНГ. Цели более чем амбициозные, и достигать их планируется на базе научно-образовательного центра мирового уровня «Биополис», который будет создан в Оричевском районе.

Указ о создании «Биополиса», который возглавит президент Курчатовского института Михаил Ковальчук, был подписан в октябре 2019 года. Как отметил губернатор Игорь Васильев во время рабочего визита на «Нанолек», это будет беспрецедентный для нашего региона проект в сфере биотехнологий.

– Его успешная реализация даст импульс в развитии Кировской области. Это возможно только на основе взаимовыгодного сотрудничества органов власти и бизнеса, – подчеркнул губернатор.

В настоящее время региональное правительство проводит работу по созданию в Оричевском районе особой экономической зоны интенсивного развития. Предполагается, что здесь будет сформирован полноценный биотехнологический кластер со своим муниципалитетом.