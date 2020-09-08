Главная > Без рубрики > Выбор редакции > В Кировской области откроют первый национальный парк

В Кировской области откроют первый национальный парк

На месте Казанского моря, которое плескалось на территории будущей Кировской области 240 миллионов лет назад, появится парк «Вятка»

Кировская Правда Выбор редакции, Новости, Общество

Как сообщили в областном министерстве охраны окружающей среды, в состав парка войдут Немдинский, Былинский и Котельничский участки, а также знаменитая Атарская лука с поющими песками.

Именно здесь находятся известные многим жителям и гостям региона скальные массивы из известняка, который образовался на дне древнего моря в результате жизнедеятельности морских животных, рыб и растений. Сегодня это привлекающие внимание туристов и спортсменов утёсы, гроты и пещеры, правда, последние посещать не рекомендуется: рушатся своды. Кроме того, в Кировской области есть редкий в масштабах Поволжья трёхкаскадный водопад плюс густые леса с реликтовыми растениями и краснокнижными животными.

Весь этот богатый комплекс вятских природных достопримечательностей и составит основу будущего национального парка. Ожидается, что в него может войти также Котельничское местонахождение парейазавров.

Как уточнили в министерстве, сейчас ведутся подготовительные работы. Планируется, что парк создадут в 2022 году в рамках федерального проекта «Экология».

Сейчас в России около 60 национальных парков. Помимо охраны природы, в них большое внимание уделяют развитию экотуризма.

Фото Ольги Гилязевой

Аватар
Кировская Правда
http://kirovpravda.ru

ЧИТАТЬ ЕЩЕ

О здоровом образе жизни… на примере Высоцкого и Зельдина

О первом в городе на Вятке почтовом ящике

Падение крана. В Кирове проверят все строительные площадки