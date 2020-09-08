В Кировской области откроют первый национальный парк

На месте Казанского моря, которое плескалось на территории будущей Кировской области 240 миллионов лет назад, появится парк «Вятка»

Как сообщили в областном министерстве охраны окружающей среды, в состав парка войдут Немдинский, Былинский и Котельничский участки, а также знаменитая Атарская лука с поющими песками.

Именно здесь находятся известные многим жителям и гостям региона скальные массивы из известняка, который образовался на дне древнего моря в результате жизнедеятельности морских животных, рыб и растений. Сегодня это привлекающие внимание туристов и спортсменов утёсы, гроты и пещеры, правда, последние посещать не рекомендуется: рушатся своды. Кроме того, в Кировской области есть редкий в масштабах Поволжья трёхкаскадный водопад плюс густые леса с реликтовыми растениями и краснокнижными животными.

Весь этот богатый комплекс вятских природных достопримечательностей и составит основу будущего национального парка. Ожидается, что в него может войти также Котельничское местонахождение парейазавров.

Как уточнили в министерстве, сейчас ведутся подготовительные работы. Планируется, что парк создадут в 2022 году в рамках федерального проекта «Экология».

Сейчас в России около 60 национальных парков. Помимо охраны природы, в них большое внимание уделяют развитию экотуризма.

Фото Ольги Гилязевой