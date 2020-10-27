В Кировской области планируют сократить количество депутатов ОЗС

В ОЗС внесены инициативы, которые предлагают скорректировать порядок формирования регионального парламента.

Сейчас в состав Законодательного собрания входят 54 депутата. Такое количество установлено ещё в 1996 году. 27 депутатов избираются в парламент по одномандатным округам (по мажоритарной системе), ещё 27 – по партийным спискам (по пропорциональной системе).

Законопроекты предлагают уменьшить число депутатов до 40 человек. Это возможно реализовать через сокращение с 27 до 13 человек количества депутатов, которые избираются по спискам. Предложенный подход позволит сохранить наиболее полное представительство территорий Кировской области в Законодательном собрании, при том что карта одномандатных избирательных округов меняться не будет.

В этой связи требуется внести изменения в Устав Кировской области, а также в региональные законы «О Законодательном Собрании Кировской области» и «О выборах депутатов Законодательного Собрания Кировской области».

Предложение в первую очередь учитывает требования федерального законодательства об организации региональных органов власти. Установлено, что при численности избирателей от 1 млн. до 2 млн. человек число депутатов регионального парламента не должно составлять менее 35 или более 90 депутатов. Это количество фиксируется уставом субъекта РФ. На текущий момент в Кировской области 1,049 млн. избирателей, что ближе к минимальному значению числа депутатов, определенному федеральным законодательством.

Кроме того, предлагается учесть опыт соседних регионов с большей численностью населения. Как правило, число депутатов там не превышает 50 человек. Например, в Нижегородской области проживает свыше 3 млн. человек, а Заксобрание состоит из 50 депутатов. Саратовская областная дума насчитывает 45 депутатов, хотя в регионе проживает 2,4 млн. человек. Такая тенденция прослеживается в большинстве регионов Приволжского федерального округа, кроме национальных республик и Пермского края.

«Это повысит статус депутата»

В обсуждение инициативы активно включились представители общественности во всех районах Кировской области.

– К инициативе сократить число депутатов Законодательного собрания отношусь положительно, – высказал своё мнение директор Ошланской средней школы (Богородский район) Владимир Александрович Зашихин. – Сокращение, согласно законопроекту, будет касаться только парламентариев, которые проходят по партийным спискам. При этом число одномандатников останется неизменным, каждый из них будет представлять интересы жителей территорий, от которых выбран.

Далеко не все депутаты-списочники проявляют активность, жители территорий их просто не знают, не видят их работы. А депутат в первую очередь должен представлять интересы своего округа, знать о жизни территории, её проблемах, работать и общаться с жителями. Это повысит статус депутата.

– Считаю, что принятие законопроекта позволит оптимизировать численность парламентариев и повысить эффективность работы Заксобрания, – отметил Владимир Александрович.

«Снизить расходы на содержание областного парламента»

– Инициативу по уменьшению числа депутатов в составе Законодательного собрания области поддерживаю, – говорит Николай Иванович Коноплёв, индивидуальный предприниматель, бывший депутат думы Советского района. – Это позволит снизить расходы на содержание областного парламента, что особо актуально в нынешней экономической ситуации, сложившейся в период пандемии коронавируса.

К тому же сократится число только тех депутатов, которые избираются в Заксобрание по спискам. Многих из них избиратели не знают, и депутаты, с жителями территорий часто не знакомы. Количество одномандатников, которым жители области лично отдавали свой голос на выборах, не изменится. Это главное. Избиратели должны знать своих кандидатов и видеть их работу.

Если парламентарии поддержат инициативу по оптимизации депутатского корпуса, результатом будет повышение работоспособности депутатов Законодательного собрания и уровня политической конкуренции.

«Одномандатники – голос жителей территорий, от которых они выбраны»

– Считаю, что вопрос сокращения численного состава депутатов ОЗС подняли своевременно, – прокомментировала Татьяна Юрьевна Зяблицева, пенсионер, бывший директор музея истории и краеведения города Нолинска. – Вполне обоснованно, что на уровне региона ищут пути снижения расходов на содержание депутатского корпуса, так как сейчас все силы региона должны быть направлены на социальную поддержку населения и помощь бизнесу. Налоги, которые мы платим в казну, необходимо расходовать рационально и с максимальной эффективностью. Уверена, что в Заксобрании имеют право работать именно те, кто активно участвуют в законотворчестве, оправдывают надежды избирателей и упорно защищают их интересы. Поэтому считаю положительным моментом то, что сокращение численности парламентариев должно затронуть только тех, кто баллотируется по партийным спискам, поскольку именно одномандатники являются голосом жителей тех территорий Кировской области, от которых они были выбраны. Хотелось бы надеяться, что в областном Законодательном собрании эта инициатива найдёт поддержку

«Повышение продуктивности работы»

– Оптимизация состава депутатов ОЗС – важная и своевременная мера. И правильно, что сокращение касается только списочников (депутаты, которые проходят по партийным спискам), а количество одномандатников останется прежним. То есть они смогут представлять и далее интерес жителей территорий, от которых выбраны. При этом повышая продуктивность своей работы, активность в законотворческой деятельности и в обсуждениях законопроектов, – отметила Галина Матвеевна Блинова, председатель Кильмезского отделения ВОИ. – Еще один момент – сокращение расходной части, что тратится на содержание Законодательного собрания, в нынешних условиях пандемии коронавирусной инфекции актуально как никогда: эти средства можно будет направить на нужды населения.

Председатель райкома профсоюза работников АПК Татьяна Михайловна Фетищева (Сунский район) также поддерживает грядущие изменения в ОЗС.

– Оптимизацию состава депутатов считаю важной и своевременной мерой, – сказала Татьяна Михайловна. – Это позволит снизить расходы на содержание органов власти и направить эти средства на нужды населения. В соседних регионах этот вопрос уже решен, число депутатов соответствует количеству населения. Считаю, что среди парламентариев должны остаться те, кто активно ведёт законотворческую деятельность, участвует в обсуждениях законопроектов, эффективно выполняет свою работу и представляет интересы жителей территорий, от которых они выбраны. Таким образом, у депутатов всех фракций появится стимул стремиться к победе на выборах в одномандатных округах.

«Положительный импульс работы»

– Думаю, что в наименьшем составе областное Законодательное собрание будет более результативным в своей работе, – считает Геннадий Васильевич Дудырев, председатель колхоза имени Ленина Зуевского района, заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации, депутат Зуевской районной думы. – Депутат-одномандатник, избранный жителями определённой территории, более близок проблемам людей. А зачастую на разных территориях проблемы схожи. Таким образом, депутаты будут более детально и глубже рассматривать проблему, искать пути её решения и распространять положительный опыт. То, что оптимизация пойдёт за счёт депутатов-списочников от политических партий, считаю правильным. Может быть, повторюсь, но скажу, что это даст дополнительный положительный импульс работы Законодательного собрания. Инициативу депутатов прокомментировали и в правительстве региона.

— То, что в районах области практические единогласно одобряют инициативу депутатов Заксобрания, говорит о правильно выбранном векторе оптимизации расходов бюджета. Кроме того, законопроект не допустит сокращения кандидатов-одномандатников, а значит, направлен на улучшение жизни в муниципалитетах, на решение конкретных вопросов жителей региона, что в конечном итоге скажется на благосостоянии Кировской области, — резюмировал министр внутренней политики региона Николай Коев.

Точка зрения

С критикой инициативы выступил Кировский обком КПРФ. В опубликованном на партийном сайте заявлении говорится, что при сокращении числа депутатов оппозиция не сможет контролировать деятельность регионального парламента и исполнительной власти.

Не согласны с проектом и кировские представители «Справедливой России». В их комментарии для прессы выражено мнение, что «сокращение депутатского корпуса возможно только на условиях пропорционального уменьшения числа депутатов, избранных по партийным спискам и одномандатным округам».