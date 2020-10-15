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В Кировской области продлили и ужесточили ограничительные меры

Екатерина Сонина Лучшее, Новости, Общество

Кировчанам, которые пренебрегают индивидуальными средствами защиты, грозит штраф.

Правительство Кировской области опубликовало постановление об ограничительных мероприятиях на территории региона. Их продлили до 10 ноября. Также в документ внесены новые требования.

С 9 часов вечера и до 9 часов утра в заведениях общественного питания не допускается проводить любые досуговые мероприятия. Например, дискотеки, концерты, танцевальные вечера, игровые занятия для детей. Запрещена работа кафе и ресторанов в формах «шведский стол», «банкет», «фуршет».

В документе прописано, что приостанавливается работа рынков, ТРЦ, площадь которых более 800 квадратных метров. В небольших торговых центрах закрываются кафе и другие заведения общественного питания. Работать они могут только в форме доставки. Все организации должны осуществлять деятельность только при строгом соблюдении требований Роспотребнадзора.

Органы государственной власти, организации и магазины обязаны пресечь нахождение на их территории людей, пренебрегающих средствами индивидуальной защиты. Без масок теперь нельзя ездить не только в общественном транспорте, но и в такси.

Маска обязательно должна быть на человеке, который пришёл в медицинскую организацию, любую торговую точку и пр. В противном случае ему могут отказать в обслуживании, вызвать полицию.

Нарушителям грозят крупные штрафы. Для граждан, которые не соблюдают масочный режим, сумма взыскания составит до 30 тысяч рублей. Если нарушение повторное — то до 50 тысяч. Штрафы для организаций ещё больше — до 300 тысяч рублей.

Фото: vyatkakirov.ru

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Екатерина Сонина

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