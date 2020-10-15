В Кировской области продлили и ужесточили ограничительные меры

Кировчанам, которые пренебрегают индивидуальными средствами защиты, грозит штраф.

Правительство Кировской области опубликовало постановление об ограничительных мероприятиях на территории региона. Их продлили до 10 ноября. Также в документ внесены новые требования.

С 9 часов вечера и до 9 часов утра в заведениях общественного питания не допускается проводить любые досуговые мероприятия. Например, дискотеки, концерты, танцевальные вечера, игровые занятия для детей. Запрещена работа кафе и ресторанов в формах «шведский стол», «банкет», «фуршет».

В документе прописано, что приостанавливается работа рынков, ТРЦ, площадь которых более 800 квадратных метров. В небольших торговых центрах закрываются кафе и другие заведения общественного питания. Работать они могут только в форме доставки. Все организации должны осуществлять деятельность только при строгом соблюдении требований Роспотребнадзора.

Органы государственной власти, организации и магазины обязаны пресечь нахождение на их территории людей, пренебрегающих средствами индивидуальной защиты. Без масок теперь нельзя ездить не только в общественном транспорте, но и в такси.

Маска обязательно должна быть на человеке, который пришёл в медицинскую организацию, любую торговую точку и пр. В противном случае ему могут отказать в обслуживании, вызвать полицию.

Нарушителям грозят крупные штрафы. Для граждан, которые не соблюдают масочный режим, сумма взыскания составит до 30 тысяч рублей. Если нарушение повторное — то до 50 тысяч. Штрафы для организаций ещё больше — до 300 тысяч рублей.

Фото: vyatkakirov.ru