В Кировской области продолжается голосование по внесению поправок в Конституцию Российской Федерации

Жители региона сегодня отправляются на избирательные участки, чтобы выразить своё мнение по поправкам в Конституцию. Этот день объявлен нерабочим. Всего в Кировской области открыто 1147 участков во всех уголках региона.

Так, активно присоединились к голосованию и жители Кирово-Чепецка. Участки работают во всех микрорайонах города, все они находятся в шаговой доступности. Люди приходят голосовать целыми семьями.

Голосование в период пандемии проходит в особом режиме.

Во-первых, участки открылись ещё 25 июня. Недельное голосование призвано уменьшить поток людей на избирательных участках, а точнее разбить его. Во-вторых, в этом году у жителей была возможность проголосовать на дому. Такая услуга организована для граждан, которые предпочитают находиться на самоизоляции.

В-третьих, на стационарных участках работа организована с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований. Посетителям измеряют температуру, выдают индивидуальные маску, перчатки и ручку. На полу есть разметка, помогающая соблюдать индивидуальную дистанцию. Паспорт предъявляется в развёрнутом виде.

Каждые 60 минут на избирательных участках проходит санитарная обработка. С помощью дезинфицирующих средств моются столы, ручки, стулья, кабинки. Сами сотрудники избирательной комиссии работают в индивидуальных средствах защиты. Маски есть и на правоохранителях, которые следят за порядком, и на наблюдателях.

Участки продолжат работу до 20 часов. После этого начнётся подсчёт голосов. Итоги голосования по поправкам в Конституцию огласят в ближайшие дни.

Фото: vyatkakirov.ru