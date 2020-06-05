В Кировской области продолжается реализация национального проекта «Экология»

За осуществление трёх региональных проектов: «Ликвидация свалок в границах городов», «Формирование комплексной системы обращения с твёрдыми коммунальными отходам» и «Сохранение биологического разнообразия» - непосредственно отвечает министерство охраны окружающей среды Кировской области.

В рамках проекта «Ликвидация свалок в границах городов» в период до 2024 года планируется рекультивировать шесть свалок: в Кирове (п. Костино), Омутнинске, Слободском, Лузе, Малмыже и посёлке Вахруши.

— Большим достижением стала досрочная подготовка проектной документации по рекультивации свалки в Вахрушах. Благодаря этому уже в текущем году, с опережением на два года, начинаются работы по ликвидации этого объекта, — подчёркивает министр охраны окружающей среды Алла Албегова.

Ведутся проектные работы и по трём другим объектам: свалкам в Слободском, Омутнинске и посёлке Костино. Это позволит в следующем году сформировать и направить заявки на предоставление субсидии из федерального бюджета на рекультивацию свалок.

Цель ещё одного регионального проекта «Формирование комплексной системы обращения с твёрдыми коммунальными отходами» — обеспечить до 2024 года сортировку до 80 процентов и направление на переработку 36 процентов твёрдых коммунальных отходов (ТКО). Для этого в регионе планируется построить мусоросортировочные станции и объекты утилизации таких отходов.

— Развитие и совершенствование данной сферы позволит максимально вовлечь твёрдые коммунальные отходы в переработку, увеличить количество рабочих мест, снизить объём размещаемых отходов и продлить срок эксплуатации полигонов, — рассказала министр

Продолжается разработка проектной документации для создания объектов обработки ТКО. Проведены инженерно-экологические изыскания, в перспективе — гидрометеорологические изыскания, государственные экспертизы — историко-культурные и проектной документации. На эти цели будет направлено 6,7 млн рублей из областного бюджета.

На постоянном контроле в министерстве находится и вопрос ликвидации 525 крупных поселковых свалок. К настоящему времени 198 из них ликвидированы. В этом году органы местного самоуправления запланировали к ликвидации еще 68 свалок в 23 районах области.

Региональный проект «Сохранение биологического разнообразия на территории Кировской области» разработан региональным министерством охраны окружающей среды для развития федерального проекта «Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма».

После тщательного анализа были подготовлены и утверждены в новой редакции «Концепция развития особо охраняемых природных территорий Кировской области» и «Перспективная схема развития особо охраняемых природных территорий Кировской области до 2030 года». Продолжается работа по установлению границ таких территорий.

— Уже утверждены границы четырёх памятников природы: Озеро Ширей, Озеро Бездонное, Чернушинский кордон в Бобинском бору, Дендропарк лесоводов Кировской области. При этом интенсивность работ нарастает, — отметила Алла Албегова.

В 2020 году будут установлены границы ещё 25 памятников природы, сформированы границы новой охраняемой территории – «Южно-таёжный комплекс елово-пихтовых лесов «Ошеть».

На 90 процентов выполнены работы по подготовке графического описания местоположения границ и перечень координат характерных точек этих границ зелёной зоны городов Кирова, Кирово-Чепецка и Слободского. Площадь зелёной зоны — 166,6 тыс. га.

Кроме того, в рамках реализации федерального проекта «Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма» правительство Кировской области оказывает поддержку созданию национального парка «Вятка». Создание его запланировано на 2022 год.

— Для оперативного решения вопросов, связанных с реализацией мероприятий в рамках национального проекта «Экология2, в Кировской области создана межведомственная рабочая группа, которую возглавляет председатель правительства Александр Чурин. На заседания группы приглашаются эксперты, депутаты, общественники. Все вопросы детально прорабатываются для поиска самого оптимального решения, — заключила министр.

Реализация национального проекта «Экология» находится на контроле губернатора Кировской области Игоря Васильева.