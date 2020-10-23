В Кировской области работы дорожного нацпроекта завершены на 93%

Дорожные работы в российских регионах завершаются. На объектах национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», реализуемого в рамках указа Президента РФ Владимира Путина, уложено более 120,5 млн квадратных метров асфальтобетонного и других типов покрытий.

57 субъектов страны завершили дорожные мероприятия более чем на 80%. В Кировской области работы по укладке асфальтобетонного покрытия выполнены на 93%, объём принятых работ составляет 78% от годового плана. Основные дорожные работы ведутся в городе Кирове и на региональной сети, рассказали в министерстве транспорта Кировской области.