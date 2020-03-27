В Кировской области растёт поголовье крупного рогатого скота

По данным регионального минсельхозпрода, численность крупного рогатого скота молочного и мясного направления продуктивности в сельскохозяйственных организациях Кировской области составляет 222 тысячи голов, из которых более 91 тысячи – коровы.

– Год назад поголовье крупного рогатого скота составляло 219,7 тысячи голов, в том числе коров – 88,7 тысячи. Устойчивая положительная динамика в регионе наблюдается шестой год, с 2014 года. Этому послужило в первую очередь строительство новых животноводческих объектов, реконструкция и модернизация старых объектов, а также обеспечение скота кормовой базой, – отметил министр сельского хозяйства и продовольствия Алексей Котлячков.

По его словам, на увеличение поголовья повлияла мера господдержки – с 2013 года сельхозтоваропроизводители получают прямую государственную поддержку на 1 литр реализованного молока.

С 2014 года, по информации министерства, рост поголовья молочных коров в сельхозорганизациях области составил 9,8 тысячи голов, или 12,4%.

По данным федеральной службы государственной статистики, Кировская область по поголовью коров молочного и мясного направления продуктивности в Российской Федерации занимает 9­е место, а в Приволжском федеральном округе – 4­е место после Республики Татарстан, Республики Башкортостан и Удмуртской Республики.При этом во всех регионах­лидерах, кроме Кировской области, поголовье коров в

2019 году к уровню 2018 года снизилось.

В министерстве напомнили, что в 2020 году в регионе появятся пять новых ферм. В Оричевском районе строятся сразу два животноводческих объекта – в Коршике и Адышеве. Кроме того, ввести в эксплуатацию три молочные фермы планируют в Котельничском и Афанасьевском районах. Эти инвестпроекты рассчитаны на 2400 скотомест. В общей сложности пять ферм увеличат объёмы производства молока на 20 тысяч тонн в год.