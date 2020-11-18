В Кировской области родители контролируют качество питания школьников

В Кировской области в полной мере выполняется поручение президента РФ Владимира Путина по обеспечению всех школьников, которые учатся в младшем звене, бесплатным питанием. При этом еда должна быть горячей. Исполнение поручения контролируют надзорные органы, а также сами мамы и папы. Для этого созданы советы родителей.

На днях совет родителей кировской школы №48, который организовали ещё в самом начале учебного года, пришёл в учебное учреждение с очередной проверкой. Каждый их визит задокументирован.

По словам родителей, попасть в школьную столовую и своими глазами увидеть, как устроен процесс, чем кормят малышей и в каком виде подают им завтраки или обеды, очень важно. Замечаний родители не высказали. Еда и порции соответствуют нормативам. Пища сбалансированная и практически домашняя.

Также родители обратили внимание на гигиеничную сторону вопроса. Столовая школы №48 оформлена как это необходимо. У ребят есть возможность помыть, обработать руки. После они спокойно принимают пищу. Потоки классов рассредоточены.

Каждый класс идёт в столовую в определённое время. Чтобы еда на столах не остывала, её подают за три минуты до прихода младших школьников. Для приготовления пищи используются только качественные продукты питания.

Напомним, министерство образования Кировской области организовало «горячую линию» по бесплатному горячему питанию. Номера телефона: 8-922-960-40-80, 27-27-34 (добавочный 3424). Родители могут задать любой вопрос и получить необходимую информацию. Программа по обеспечению школьников младших классов в Кировской области находится на контроле главы региона Игоря Васильева.

Фото: kirovreg.ru