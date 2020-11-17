В Кировской области спасли вмёрзшего в лёд лебедя

Случай произошёл в Опаринском районе.

В единую диспетчерскую службу Опаринского района поступил тревожный звонок. Местные жители рассказали, что на плотине реки Осиновки находится лебедь. Водоём уже сковало льдом. Птица вмёрзла в ледяную корку. Сообщение не осталось без ответа.

На место прибыли представители администрации, охотнадзора, спасатели. Было принято решение организовать операцию по спасению птицы. Лебедь находился прямо в центре водоёма.

Люди на лыжах добрались до птицы, которая сидела неподвижно. Когда жители подобрались к белоснежному красавцу на минимальное расстояние, лебедь испугался, попытался вырваться из ледяного плена и у него это получилось. Он долетел до кустов и замер. Там его и забрали местные жители.

Птицу уже осмотрел ветеринарный врач. Видимых повреждений он не обнаружил. Пока птица находится на передержке у одного из неравнодушных граждан. Сегодня лебедя осмотрят уже более тщательно в ветеринарном кабинете. О происшествии сообщили в администрации Опаринского района.

Фото: vk.com/public178839761