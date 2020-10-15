В Кировской области студент провёл в лесу пять суток

У молодого человека не было ни еды, ни воды.

В полицию обратилась жительница Пижанского района. Она рассказала, что у неё пропал внук. Молодому человеку 18 лет. Он учится в техникуме Яранского района. Там же живёт в общежитии. Взволнованная бабушка не могла дозвониться до внука с 9 октября.

В полиции начали проверку. Выяснилось, что молодой человек в пятницу, 9 октября, ушёл из общежития. Он намеревался добраться до дома в Пижанке. Юноша решил идти пешком через лесной массив, не используя транспорт. Но в лесу он заблудился.

Пять дней студент блуждал по лесам. Выйти к населённым пунктам у него не получалось. Сим-карта была сломана. Еды с собой не было, воды тоже. Начались поиски. 14 октября молодой человек сумел дозвониться до экстренных служб. Он сообщил, что находится где-то на трассе, соединяющей Яранск и Пижанку. К нему выехали инспекторы ДПС. Сотрудники полиции нашли юношу.

Молодой человек сильно замёрз, хотел пить. Полицейские напоили его водой, вызвали бригаду медиков. Сейчас юноша уже находится у своих родных.

Фото из архива vyatkakirov.ru