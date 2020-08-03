В Кирсе открыли памятник воинам, погибшим в локальных конфликтах

В день 90-летия военно-десантных войск Российской Федерации в г. Кирсе Верхнекамского района состоялась церемония открытия памятника воинам, погибшим в локальных конфликтах. Памятник установлен по инициативе жителей города и при поддержке депутата Государственной думы РФ Рахима Азимова.

– Он установлен в память об 11 наших земляках – молодых ребятах, павших при исполнении воинского долга в Афганистане, Чечне, Сирии. Памятник – это дань, уважения и почтения всем ветеранам, которые прошли войны и боевые действия, всем тем, кто выполнял свой долг по защите интересов и безопасности нашей страны. Это напоминание нашим детям и внукам о героизме и доблести наших земляков, – отметил на открытии глава Верхнекамского района Андрей Олин.

От имени всех жителей Верхнекамского района Андрей Олин выразил слова благодарности Рахиму Азимову за оказанную поддержку в строительстве мемориала. Напомним, к юбилею Победы в рамках проекта Рахима Азимова «Память сердца» в Кирсе также было благоустроено кладбище с захоронениями воинов Великой Отечественной войны, умерших от ран в тыловых госпиталях, и проведен ремонт обелиска на братской могиле воинов Советской Армии.