В Котельниче состоялось открытие детского спортивного клуба единоборств

Решение об оказании помощи спортивному клубу было принято на встрече Рахима Азимова с главой города Котельнича Андреем Лыковым в марте 2020 года.

В рамках работы депутата по исполнению наказов избирателей бывшая столовая была переоборудована в спортивный зал. В помещениях проведена перепланировка, установлена новая система отопления, заменены оконные рамы, оборудованы два зала для занятий различными видами единоборств, душевая комната, раздевалки, приобретен спортивный инвентарь. Общая сумма средств, привлеченных депутатом, составила свыше 720 тыс. рублей.

Александр Костиков, руководитель спортивного клуба «Барс»:

– Это очень значимое для нас и наших спортсменов событие, потому что много лет мы размещались по разным арендованным залам и вот наконец у нас есть свое помещение. Хочу поблагодарить Рахима Азизбоевича. Побольше бы таких депутатов Государственной думы, которые не на словах, а на деле принимают активное участие в жизни людей, особенно в развитии нашей молодежи, чтобы она росла здоровая, сильная, думающая. Благодарен нашей городской администрации, думе и всем предпринимателям за помощь. Для нас, особенно для наших ребят, это огромный стимул к развитию и достижению новых целей и побед.

Рахим Азимов передал слова поздравлений с новосельем руководителям и спортсменам спортивного клуба «Барс»:

– Знаю, что клуб единоборств существует с 2012 года. И сегодня в нем занимаются более 100 мальчишек и девчонок от мала до велика. Дети становятся призерами и победителями соревнований различного уровня. Спортивная школа инициирует и проводит районные и межрайонные турниры и чемпионаты. Убежден, что нет ничего важнее, чем создание условий для всестороннего развития подрастающего поколения. Поддержка детского спорта была и остается одним из главных приоритетов моей работы по исполнению наказов избирателей в районах области.

В честь открытия спортивного зала Рахим Азимов передал сертификат на 50 тыс. рублей руководителям спортивного клуба «Барс» на приобретение спортивного оборудования.

Также от имени депутата руководителям и тренерам клуба были вручены благодарственные письма Государственной думы РФ за значительный вклад в развитие спорта и воспитание подрастающего поколения.