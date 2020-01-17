В лидерах по надоям молока – Кумёнский район

Региональный минсельхозпрод подвёл итоги деятельности племенных хозяйств области за 11 месяцев прошлого года. По состоянию на начало декабря в области действовали 77 племенных хозяйств, из них 61 занималось разведением молочного скота, а племенное предприятие «Кировплем» объединило в себе организации по искусственному осеменению сельскохозяйственных животных, молочную и иммуногенетическую лабораторию, а также региональный информационно-селекционный центр.

– Основная доля племенных хозяйств занимается молочным скотоводством, – рассказал пресс-центру правительства зампред, министр сельского хозяйства и продовольствия Алексей Котлячков. – Это связано с приоритетным направлением сельского хозяйства в регионе и с задачами по увеличению производства молока, которые поставил перед отраслью губернатор Кировской области Игорь Васильев.

В этих хозяйствах содержится почти 135 тысяч голов крупного рогатого скота, в том числе 57 тысяч коров. Доля племенных коров молочного направления продуктивности в сельскохозяйственных организациях составляет 65%. За 11 месяцев 2019 года в племенных хозяйствах области произведено 438,3 тысячи тонн молока – 113,7% к уровню прошлого года. Это 70,7% от общего производства молока в сельхозорганизациях региона.

– Продуктивность дойного стада в племенных хозяйствах составила 7699 кг, в то время как в сельхозорганизациях средний надой на одну корову за 11 месяцев прошлого года был равен 7130 кг, – отметил Алексей Котлячков. – Это говорит о созданном высоком генетическом потенциале племживотных и грамотном ведении селекционно-племенной работы.

По этим показателям лидер по надоям молока от коровы – Кумёнский район. В СПК «Красное знамя» за 11 месяцев 2019 года удой по чёрно-пестрой породе составил более 10 000 кг молока. Высокие показатели и у племзавода «Октябрьский» (за 11 месяцев 2019 года удой составил 9742 кг молока), а также у СПК «Березниковский» (более 9000 кг молока).

– В 2019 году племенным хозяйствам области оказана государственная поддержка из федерального и областного бюджетов в размере 236,9 млн рублей, – подчеркнул Алексей Котлячков. – Их направили на селекционно-племенную работу, лабораторные исследования, диагностику, иммунно-генетические исследования крови скота, на информационно-автоматизированное обеспечение племхозяйств и на содержание «узких» специалистов (зоотехников-селекционеров).

Необходимо отметить, что и уровень подготовки операторов по искусственному осеменению крупного рогатого скота в племхозяйствах региона достаточно высокий: на всероссийском конкурсе профессионального мастерства, который проводится раз в два года, участники от Кировской области неизменно занимают призовые места.

– Высокие показатели работы племенных организаций региона за 11 месяцев 2019 года позволили обеспечить продажу почти пяти тысяч племенного молодняка крупного рогатого скота молочных и мясных пород. Из них более половины – за пределы Кировской области, – резюмировал зампред.

География поставок из нашего региона достаточно широкая: республики Татарстан и Марий Эл, Удмуртия, Чувашия, Коми, Архангельская, Калужская, Нижегородская, Костромская, Ульяновская, Ростовская и Тюменская области, Краснодарский край, а также ближнее зарубежье – Республика Казахстан.