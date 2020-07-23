В Мурыгино увековечили имена всех земляков – участников Великой Отечественной войны

В поселке Мурыгино Юрьянского района завершена реконструкция памятника воинам-землякам, погибшим в Великой Отечественной войне. Проект мурыгинцев «Аллея славы: вспомним всех поименно» стал одним из 43 победителей грантового конкурса Рахима Азимова «Память сердца».

Пестова Дарья Сергеевна, художественный руководитель Мурыгинского центра культуры и досуга, рассказала, что в реализацию проекта были вовлечены почти все жители поселка:

— На средства гранта, а это более 553 тысяч рублей, была благоустроена территория мемориала. Также были изготовлены мемориальные доски. Это обновленные списки мурыгинцев, ушедших на фронт. До настоящего времени в списках на памятнике были указаны только погибшие на фронте наши земляки. Мы же увековечили имена всех наших жителей, которые ушли на фронт. В сборе имен и составлении полных списков героев участвовали почти все жители поселка. Благоустройство памятника воинам-мурыгинцам – это продолжение работ по созданию единого мемориального комплекса «Аллея славы». Проект Рахима Азимова «Память сердца» дал нам такую возможность.

Галина Сергеевна Дильман, ветеран педагогического труда, бывший учитель русского языка и литературы, известная и деятельная жительница пгт. Мурыгино:

— Мы, ветераны, очень благодарны всем, кто принял участие в реконструкции памятника, в восстановлении списка мурыгинцев, принимавших участие в той страшной войне. Была проведена огромная работа. Старшее поколение, молодежь, дети достойно оценили этот труд. Со слезами на глазах несут цветы, отдавая дань памяти землякам, подарившим нам мир.

Вера Анатольевна Милькова, председатель совета ветеранов пгт. Мурыгино:

— От лица старшего поколения поселка благодарю всех, кто принял участие в осуществлении проекта нашей мечты: ремонта памятника воинам-мурыгинцам. Для нас всех важно сохранить память о тех, кто отдал свои жизни, чтобы мы жили. Хорошо, что у нас есть такое святое место, где мы можем поклониться нашим отцам и дедам.

Также в рамках проекта «Память сердца» издана книга «Мурыгино. Дорогами войны», где собрана уникальная информация и воспоминания о жизни поселка во время войны и о том, как трудились и воевали мурыгинцы.

Злобина Елена Васильевна, заведующая филиалом Мурыгинской поселковой библиотеки:

-Учащимися школы, жителями поселка был собран большой материал о Великой Отечественной войне. Это списки жителей нашего поселка, ушедших за годы войны на фронт, записанные воспоминания участников войны, тружеников тыла, исследовательские работы учеников, фотографии ветеранов . По инициативе библиотекарей Мурыгинской поселковой библиотеки было решено обработать, систематизировать и дополнить имеющийся материал. Собранные и систематизированные материалы опубликованы в книге в память о наших предках для наших детей, внуков и правнуков.

Напомним, в 2019 — 2020 годах в Кировской области по инициативе Рахима Азимова реализуется ряд проектов, направленных на увековечение памяти героев Великой Отечественной войны, проведение мероприятий к юбилею Победы, поддержку ветеранов и военно-патриотическое воспитание молодежи.

В рамках грантового конкурса «Память сердца» финансовую поддержку получили 43 инициативы по увековечению памяти о Победе в Великой Отечественной войне, всем участникам и инвалидам войны в Кировской области вручили подарки и денежные выплаты, было оборудовано 23 комнаты движения «Юнармии» и т.д.

Общий объем средств, которые удалось привлечь и направить на мероприятия, связанные с юбилеем Победы, составил около 35 миллионов рублей.