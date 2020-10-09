В Нижнеивкино ремонтируют гидроузел

В Нижнеивкино начался капитальный ремонт гидроузла руслового пруда на реке Ивкина. Заказчиком работ является администрация Нижнеивкинского городского поселения, в собственности которого находятся гидротехнические сооружения.

– Капитальный ремонт сооружений гидроузла вызван их аварийным техническим состоянием, что особенно опасно при пропуске весеннего половодья. В случае аварии гидроузла может быть нарушено водоснабжение посёлка Нижнеивкино с населением более 2000 человек. Кроме того, могут нарушиться пешеходное сообщение внутри посёлка, электроснабжение и связь, пострадать автомобильная дорога с мостом через реку Ивкина, соединяющая Кумёнский и Верхошижемский районы области, – поясняют в министерстве охраны окружающей среды Кировской области.

ФИНАНСИРОВАНИЕ. Для приведения гидротехнических сооружений в исправное состояние и обеспечения бесперебойного водоснабжения населения за счёт средств местного бюджета была разработана проектная документация.

Министерство охраны окружающей среды Кировской области для привлечения средств федерального бюджета в 2019 году по поручению председателя правительства Александра Чурина представило обосновывающие материалы в Федеральное агентство водных ресурсов и Минприроды России. В результате было одобрено выделение средств федерального бюджета на 2020 – 2021 годы.

КОНТРАКТ. Администрация Нижнеивкинского городского поселения по итогам электронного аукциона заключила муниципальный контракт стоимостью 11,55 млн рублей на проведение капитального ремонта в 2020 – 2021 годах. Объём финансирования на 2020 год составит 1,77 млн рублей, в том числе за счёт средств федерального бюджета – 1,57 млн рублей.

Выделение средств предусмотрено в рамках субсидии бюджету поселения на основании соглашения, заключенного между областным природоохранным министерством и администрацией поселения.

ПЛАН РАБОТ. В текущем году предусмотрено выполнить перекладку сетей связи, изготовить перильное ограждение пешеходного моста, приступить к ремонту водосбросного сооружения.

Для обеспечения качественного выполнения работ на объекте предусмотрен строительный контроль и авторский надзор. Строительный контроль осуществляется на безвозмездной основе согласно закону Кировской области об областном бюджете на 2020 год. Авторский надзор осуществляет проектная организация, разработавшая документацию на капитальный ремонт. Общая стоимость договора на ведение авторского надзора составляет 19,7 тыс. рублей, в том числе объём финансирования на 2020 год – 6,5 тыс. рублей.

Фото М.СМИРНОВА