В новом сетевом классе — 49 учеников

В наступившем учебном году к направлениям профильных классов добавится новый элективный курс «Основы психологии». Обучаться на нём пожелали 49 старшеклассников из 16 районов области.

В Центре дистанционного образования детей рассказали, что педагогический сетевой профильный класс решили открыть в ответ на запросы учащихся. В прошлом году, когда начали работу сетевые профильные классы, было много желающих изучать основы психологии. Эти знания пригодятся тем ребятам, кто планирует после окончания школы получать профессию психолога, логопеда или дефектолога.

— Мы пошли навстречу пожеланиям старшеклассников и специально для них разработали программу обучения, рассчитанную на два года. За это время слушатели курсов смогут получить дополнительные знания о науке психологии, основных психологических понятиях, а также смогут углубиться в изучение медицинской и педагогической психологии, — рассказала директор Центра дистанционного образования детей Елена Трубицына.

По мнению организаторов, обучение будет способствовать профессиональной ориентации старшеклассников. За два года учёбы в сетевом классе они смогут познакомиться с предметами, которые будут изучать в институтах, если выберут перечисленные профессии. Занятия станут проходить в дистанционном формате два раза в неделю. Вести уроки будут педагоги Центра дистанционного образования детей, а также преподаватели двух вузов — Кировского государственного медицинского университета и Вятского государственного университета. Соответствующее соглашение о сотрудничестве подписано с этими крупнейшими вузами области. Они окажут всестороннюю помощь — от методического сопровождения учебного плана до совместных выездных мероприятий и практических занятий на базе высших учебных заведений.

— В прошедшем учебном году в сетевых профильных классах обучалось 170 учащихся из 57 школ области. Итоги года показали, что это востребованный и успешный формат работы. В настоящее время проведено комплектование сетевых классов на 2020/2021 учебный год. Занятия по выбранным направлениям уже начались, в профильных ресурсных центрах прошли первые установочные вебинары, — отметила министр образования Кировской области Ольга Рысева.

Создание сетевых профильных классов стало ещё одним масштабным направлением профориентационной работы, которую ведёт региональное министерство образования. Профильное обучение поможет обеспечить равный доступ к полноценному образованию, учесть индивидуальные интересы и способности учащихся, расширить их возможности и создать преемственность между общим и профессиональным образованием.

Ранее первый зампред правительства региона Дмитрий Курдюмов отмечал, что создание профильных классов поможет решить проблему недостатка специалистов отдельных направлений в районах области. Выбирая один из профилей, учащиеся ещё в школе смогут познакомиться с особенностями профессии и определиться с направлением дальнейшего обучения. Кроме того, элективные курсы по отдельным предметам помогают подготовиться к сдаче ЕГЭ и поступлению в вузы.