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В Общественной палате поддержали инициативу сокращения депутатов Заксобрания Кировской области

Такой подход позволит сохранить наиболее полное представительство территорий региона

Кировская Правда Лучшее, Общество

16 октября на заседания комиссии по общественному контролю, экспертизе, этике и регламенту Общественной палаты Кировской области рассмотрели проекты законов об изменении количества депутатов ОЗС. Соответствующие предложения ранее были внесены на рассмотрение в Законодательное Собрание области. Они призваны скорректировать порядок формирования регионального парламента.

Напомним, сейчас в состав Законодательного Собрания входят 54 депутата. Такое количество установлено еще в 1996 году. 27 депутатов избираются в парламент по одномандатным округам, еще 27 – по партийным спискам. Законопроекты предлагают уменьшить число депутатов до 40 человек. Это возможно реализовать через сокращение с 27 до 13 человек количества депутатов, которые избираются по спискам. Предложенный в Законодательном Собрании подход позволит сохранить наиболее полное представительство территорий Кировской области, при том, что карта одномандатных избирательных округов меняться не будет.

Впервые идея изменить состав Законодательного Собрания прозвучала минувшим летом, а сами инициативы подготовлены и выносятся на обсуждение депутатов более чем за 10 месяцев до очередных выборов в ОЗС. Подробнее об инициативе на заседании комиссии ОПКО рассказали депутаты Заксобрания.

— Предложение в первую очередь учитывает требования федерального законодательства об организации региональных органов власти. Установлено, что при численности избирателей от 1 млн до 2 млн человек число депутатов регионального парламента не должно составлять менее 35 или более 90 депутатов. Это количество фиксируется уставом субъекта РФ. В Кировской области 1,049 млн избирателей, что ближе к минимальному значению числа депутатов, определенному федеральным законодательством. Предлагаем учесть опыт соседних регионов с большей численностью населения. Как правило, число депутатов там не превышает 50 человек. Например, в Нижегородской области проживает свыше 3 млн человек, а Заксобрание состоит из 50 депутатов. Саратовская областная Дума насчитывает 45 депутатов, хотя в регионе проживает 2,4 млн человек, в Пензе – 36 депутатов на 1,3 млн жителей. Такая тенденция прослеживается в большинстве

регионов Приволжского федерального округа, кроме национальных республик и Пермского края, — подчеркнул зампред ОЗС Роман Титов.

В ходе заседания комиссии позицию вице-спикера ОЗС поддержали и другие депутаты Заксобрания – авторы инициативы Дмитрий Сергеев и Федор Киселев. Так же, как и другие представители властных структур: главы районов области, представители Кировской городской Думы, Совет муниципальных образований региона.

Единое мнение участников заседания — депутат должен быть привязан к округу, от которого он выдвигается. Он должен заявить о себе на этой территории, как можно глубже погрузиться в ее проблемы, для этого нужна длительная кропотливая работа, в первую очередь, с людьми, «глаза в глаза». Оптимальное количество депутатов будут максимально эффективно в представлении интересов территорий.

— Общее количество депутатов напрямую связано с тем, сколько из них будут работать в Законодательном Собрании на профессиональной основе. Здесь можно сказать и о повышении статуса депутатов Законодательного Собрания, сокращении бюджетных расходов в непростое для экономики время, увеличении оперативности рассмотрения вопросов в Заксобрании. Выборы подразумевают состязательность, и новый подход к формированию депутатского корпуса повысит конкуренцию кандидатов, — сошлись во мнении большинство членов общественной палаты.

Однако, член комиссии по общественному контролю, экспертизе, этике и регламенту Общественной палаты Кировской области Андрей Воробьев, проголосовав против инициативы, высказал опасение, что сокращение числа депутатов приведет к доминированию исполнительной власти над законодательной.

— Я с вами не соглашусь, — ответила ему председатель комиссии ОПКО Марина Копырина. — Работа законодательной власти зависит не от количества депутатов, и сегодня речь идет не столько о сокращении количества, сколько об улучшении качества их работы депутатов. Порой один депутат может сделать больше, чем несколько его коллег. Я считаю, что у нас достаточно сильное влияние депутатов Заксобрания, и у них достаточно полномочий, которые они могут успешно реализовывать.

Мнение Марины Копыриной поддержал зампред исполнительного комитета Кировского реготделения «Ассоциация юристов России» Насими Назаров. Он отметил, что, изучив в ходе рабочих поездок в соседние регионы опыт работы их законодательной власти, с уверенностью может отметить, что снижение количества парламентариев должно увеличить качество работы ОЗС.

Инициативу депутатов прокомментировали и в правительстве региона.

— То, что члены Общественной палаты практические единогласно поддержали инициативу депутатов Заксобрания, говорит о правильно выбранном векторе оптимизации расходов бюджета. Кроме того, законопроект не допустит сокращения кандидатов-одномандатников, а значит, направлен на улучшение жизни в муниципалитетах, на решение конкретных вопросов жителей региона, что в конечном итоге скажется на благосостоянии Кировской области, — резюмировал министр внутренней политики региона Николай Коев.

Кировская Правда
Кировская Правда
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