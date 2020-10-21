В Общественной палате поддержали инициативу сокращения депутатов Заксобрания Кировской области

16 октября на заседания комиссии по общественному контролю, экспертизе, этике и регламенту Общественной палаты Кировской области рассмотрели проекты законов об изменении количества депутатов ОЗС. Соответствующие предложения ранее были внесены на рассмотрение в Законодательное Собрание области. Они призваны скорректировать порядок формирования регионального парламента.

Напомним, сейчас в состав Законодательного Собрания входят 54 депутата. Такое количество установлено еще в 1996 году. 27 депутатов избираются в парламент по одномандатным округам, еще 27 – по партийным спискам. Законопроекты предлагают уменьшить число депутатов до 40 человек. Это возможно реализовать через сокращение с 27 до 13 человек количества депутатов, которые избираются по спискам. Предложенный в Законодательном Собрании подход позволит сохранить наиболее полное представительство территорий Кировской области, при том, что карта одномандатных избирательных округов меняться не будет.

Впервые идея изменить состав Законодательного Собрания прозвучала минувшим летом, а сами инициативы подготовлены и выносятся на обсуждение депутатов более чем за 10 месяцев до очередных выборов в ОЗС. Подробнее об инициативе на заседании комиссии ОПКО рассказали депутаты Заксобрания.

— Предложение в первую очередь учитывает требования федерального законодательства об организации региональных органов власти. Установлено, что при численности избирателей от 1 млн до 2 млн человек число депутатов регионального парламента не должно составлять менее 35 или более 90 депутатов. Это количество фиксируется уставом субъекта РФ. В Кировской области 1,049 млн избирателей, что ближе к минимальному значению числа депутатов, определенному федеральным законодательством. Предлагаем учесть опыт соседних регионов с большей численностью населения. Как правило, число депутатов там не превышает 50 человек. Например, в Нижегородской области проживает свыше 3 млн человек, а Заксобрание состоит из 50 депутатов. Саратовская областная Дума насчитывает 45 депутатов, хотя в регионе проживает 2,4 млн человек, в Пензе – 36 депутатов на 1,3 млн жителей. Такая тенденция прослеживается в большинстве

регионов Приволжского федерального округа, кроме национальных республик и Пермского края, — подчеркнул зампред ОЗС Роман Титов.

В ходе заседания комиссии позицию вице-спикера ОЗС поддержали и другие депутаты Заксобрания – авторы инициативы Дмитрий Сергеев и Федор Киселев. Так же, как и другие представители властных структур: главы районов области, представители Кировской городской Думы, Совет муниципальных образований региона.

Единое мнение участников заседания — депутат должен быть привязан к округу, от которого он выдвигается. Он должен заявить о себе на этой территории, как можно глубже погрузиться в ее проблемы, для этого нужна длительная кропотливая работа, в первую очередь, с людьми, «глаза в глаза». Оптимальное количество депутатов будут максимально эффективно в представлении интересов территорий.

— Общее количество депутатов напрямую связано с тем, сколько из них будут работать в Законодательном Собрании на профессиональной основе. Здесь можно сказать и о повышении статуса депутатов Законодательного Собрания, сокращении бюджетных расходов в непростое для экономики время, увеличении оперативности рассмотрения вопросов в Заксобрании. Выборы подразумевают состязательность, и новый подход к формированию депутатского корпуса повысит конкуренцию кандидатов, — сошлись во мнении большинство членов общественной палаты.

Однако, член комиссии по общественному контролю, экспертизе, этике и регламенту Общественной палаты Кировской области Андрей Воробьев, проголосовав против инициативы, высказал опасение, что сокращение числа депутатов приведет к доминированию исполнительной власти над законодательной.

— Я с вами не соглашусь, — ответила ему председатель комиссии ОПКО Марина Копырина. — Работа законодательной власти зависит не от количества депутатов, и сегодня речь идет не столько о сокращении количества, сколько об улучшении качества их работы депутатов. Порой один депутат может сделать больше, чем несколько его коллег. Я считаю, что у нас достаточно сильное влияние депутатов Заксобрания, и у них достаточно полномочий, которые они могут успешно реализовывать.

Мнение Марины Копыриной поддержал зампред исполнительного комитета Кировского реготделения «Ассоциация юристов России» Насими Назаров. Он отметил, что, изучив в ходе рабочих поездок в соседние регионы опыт работы их законодательной власти, с уверенностью может отметить, что снижение количества парламентариев должно увеличить качество работы ОЗС.

Инициативу депутатов прокомментировали и в правительстве региона.