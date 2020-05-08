В Омутнинске появилась боевая машина пехоты

В центре Омутнинска установили новый монумент — боевую машину пехоты. Инициаторами и организаторами выступили воины-интернационалисты и участники локальных войн и конфликтов. Местные жители, а также предприятия и организации приняли участие в сборе средств.

— После подписания приказа о передаче БМП министром обороны машину разоружили и доставили для использования в качестве памятника, — сообщил директор по социальным вопросам Омутнинского металлургического завода Сергей Курков.

Предприятие оплатило обустройство монумента, ремонт машины и её установку. Накануне 75-летия Победы в Великой Отечественной войне БМП, которая весит более 10 тонн, разместили в сквере возле памятника ветеранам локальных войн и Афганистана.

— Видно, что люди подошли с душой и творчески, проявили смекалку и находчивость при восстановлении штатного вида машины, — поделились с журналистами впечатлениями горожане.

В связи с пандемией торжественное открытие монумента отложено на неопределённое время.