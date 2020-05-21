В Опарино при содействии Рахима Азимова благоустроено воинское кладбище

В октябре 1941 года в Опарино был развернут эвакуационный госпиталь № 1433. В разное время на лечении там находилось от 200 до 1200 раненых. Военные медики спасали сотни раненых бойцов от смерти. Те, кго не смогли спасти, навечно остались под опаринскими березами. На воинском кладбище покоится прах 109 умерших от ран солдат, сержантов, офицеров.

Благодаря проекту Азимова «Память сердца» воинское кладбище было приведено в порядок: отремонтирован мемориал, установлена новая изгородь, плиты с именами воинов, благоустроена территория воинского захоронения.

Общая сумма привлеченных депутатом средств составила 900 тыс. рублей.

Галина Мельник, председатель совета ветеранов Опаринского района:

— Для опаринцев воинское кладбище – особое святое место, значимое, почитаемое и уважаемое. Каждый год на его территории организуются митинги, возложение венков и цветов на солдатские могилы и к памятнику, проводятся патриотические акции и уроки мужества для подрастающего поколения. Воспитанники и педагоги нашей школы-интерната для детей с ограниченными возможностями здоровья осуществляют шефство и уход за воинскими захоронениями, ведут поисково-исследовательскую работу, занимаются приборкой воинского кладбища. Устройство Мемориала сохранит и увековечит память о погибших бойцах для живущих сегодня и для будущих поколений. Хотим сказать огромное спасибо Рахиму Азимову, за то, что помогает в реализации наших идей и особые слова благодарности от имени потомков воинов, кто покоится у нас на Опаринской земле.

На грантовые средства конкурса «Память сердца» в Стрельском сельском поселении Опаринского района был реализован проект «Звезда Победы».

Авторами проведено 43 мероприятия патриотической направленности для детей и подростков, в т.ч. показ документальных фильмов, уроки мужества, встречи с тружениками тыла и детьми войны, часы памяти, конкурсы стихотворений, рисунков, соревнования, мастер-классы, акции.

Проведена работа по формированию списков участников войны в каждом населенном пункте поселения. На дома тружеников тыла и детей войны установлены памятные доски. В настоящее время готовится к изданию книга о земляках-героях, со стихотворениями жителей «О войне и Победе», а также видео-фестиваль «Крылья Победы».

Любовь Лодысева, председатель Стрельского совета ветеранов: