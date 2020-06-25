В память о героях – гудки заводов и зажжённые свечи

Мероприятия в Кировской области, посвящённые 75-ой годовщине парада Победы и 79-й со дня начала Великой Отечественной войны.

На Театральной площади областного центра состоялась акция в честь 75- летия парада войск Красной Армии в ознаменование Победы СССР над фашистской Германией в Великой Отечественной войне на Красной площади в Москве.

Театральная площадь: 20-метровая копия Знамени Победы

Соблюдая социальную дистанцию и другие рекомендации Роспотребнадзора, в акции приняли участие представители власти, делегации промышленных предприятий города, военнослужащие.

— Мы благодарим всех, кто своей жизнью и трудом завоевал Победу и подарил нам мирное время. Гордимся, что именно наши отцы, деды и прадеды смогли одолеть и сокрушить врага. За свободу родной земли боролся многонациональный народ страны, все несли тяжелейшую ношу войны. Вместе совершали бессмертный подвиг на полях сражения и в тылу, — обратился к собравшимся губернатор Кировской области Игорь Васильев.

В ознаменование Победы и в память о легендарном Параде кировчане вынесли на главную площадь города 20- метровую копию знаменитого Знамени Победы, которое 75 лет назад на здание рейхстага водрузил кировчанин, уроженец города Слободской Григорий Булатов.

Выставка «1941 – 1945. Великий Новгород – Киров. Война и мир»

Также в День 75-летия исторического парада Победы, в кировском музее воинской славы открылась межрегиональная историко-документальная выставка «1941 – 1945. Великий Новгород – Киров. Война и мир», посвящённая 75-летию Победы. Первым посетителем экспозиции стал глава региона Игорь Васильев.

— Эта выставка должна была открыться раньше, накануне 9 мая. Но из-за пандемии торжественное событие пришлось отложить. Отрадно, что сегодня, в рамках мероприятий Года памяти и славы, долгожданное открытие состоялось, — подчеркнул губернатор. — Главная ценность выставочного проекта — его география — тесное переплетение судеб регионов нашей страны в суровые военные годы. Это уникальный проект, который связал культурные и архивные учреждения двух регионов.

На выставке представлены документы из архивов Кировской и Новгородской областей. Посетители смогут увидеть документы, рассказывающие о кировчанах – участниках Великой Отечественной войны, в том числе бойцах легендарной 311-й стрелковой дивизии, сформированной в городе Кирове в июле 1941 года.

Помимо ценных документов, посетители смогут ознакомиться с дивизионной фотолетописью, созданной военным корреспондентом Даниилом Онохиным, проследить боевой путь кировчан, участвовавших в боях за Ленинград и Ленинградскую область.

Акция «Звон Победы»

24 июня в регионе прошла Всероссийская акция «Звон Победы». Ровно в полдень (по местному времени) во всех городах страны раздались гудки заводов, фабрик, автомобильные гудки и корабельные сигналы, зазвонили колокола церквей и соборов в память о тех, кто во время Великой Отечественной войны отстоял мир и свободу, защитил Отечество от фашизма.

В городе Кирове в 12.00 зазвучали гудки пяти крупных промышленных предприятий региона – «Лепсе», «Ново-Вятка», «Кировский завод Маяк», «Кировский машзавод 1 Мая», «Кировский шинный завод». Во время войны вятские заводы снабжали фронт оружием, снарядами, техникой и обмундированием. Уже с первых дней войны промышленность города перешла на выпуск военной продукции. Тысячи женщин и подростков встали к станкам, чтобы приблизить желанный день Победы, заняв место своих мужей, отцов и братьев, которые ушли на фронт бить врага.

Также в полдень на улицах Кирова раздались гудки личного и общественного транспорта. К акции «Звон Победы» присоединились и храмы, на которых ровно в полдень зазвучали колокола. Всеобщий гудок раздавался минуту.

Всероссийская акция «Свеча памяти»

Её посвятили 79-й годовщине начала Великой Отечественной войны. Организаторами стали региональное министерство спорта и молодежной политики, управление по делам молодежи, физической культуре и спорту города Кирова и областной Дворец молодежи.

— В День памяти и скорби на набережной Грина расположили 1418 свечей — именно столько дней продолжалась Великая Отечественная война. Любой желающий смог зажечь свечу в память о своём близком, погибшем или пропавшем без вести в годы войны, герое или событии тех роковых лет, — рассказала министр спорта и молодежной политики Кировской области Анна Альминова. — С помощью этой акции мы стремились напомнить, в том числе молодым людям, о масштабе трагедии 1941-1945 годов и о том, как важно беречь память о подвиге нашего народа и дорожить миром.

В министерстве отметили, что помощь в проведении мероприятия оказали добровольцы регионального отделения организации «Волонтеры Победы», члены Студенческого совета ООПО города Кирова, общественной организации «ЮКОНА», активисты областного отделения «Молодой гвардии», а также участники поисковых и юнармейских отрядов. Они помогали кировчанам и гостям города зажигать свечи, а также подробно рассказывали им о значении акции.

* * *

Акции в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне прошли в регионе накануне важного события – 25 июня началось всероссийское голосование по внесению поправок в Конституцию РФ. Сохранить историю Великой Победы, также как и другие важные факты истории нашей страны призвана и одна из поправок в Основной закон страны, голосовать за которые кировчане будут по 1 июля.

Фото Александра ПАПЫРИНА