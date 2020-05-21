В Пасегово благоустроили территорию у памятника воинам

В Пасеговском сельском поселении Кирово-Чепецкого района Кировской области завершились работы по ремонту территории у памятника погибшим воинам. Благоустройство велось в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», входящего в национальный проект «Жильё и городская среда».

Специалисты регионального Центра компетенции и заместитель министра энергетики и ЖКХ Кировской области Владимир Климентовский провели приёмку работ.

— Подрядная организация приступила к работам 2 апреля. Во время ремонта площадь на территории мемориала выложили брусчаткой, установили лавочки, цветники и урны, провели освещение, — рассказал Владимир Климентовский.

При проведении контроля работ у специалистов регионального центра компетенций замечаний не возникло, работы были приняты.

Также в рамках национального проекта федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в Пасегово продолжается благоустройство пяти дворовых территорий на улице Школьной.

Всего в 2020 году в Кировской области в рамках нацпроекта планируется благоустроить 97 дворов и 99 общественных пространств. Получателями субсидий станут 32 муниципальных образования области, сообщает пресс-центр правительства региона.