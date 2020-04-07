«В перечень вошли 140 организаций региона»

В Кировской области сформирован список системообразующих предприятий, осуществляющих деятельность в отраслях обрабатывающего производства, сельского и лесного хозяйства, строительства и ЖКХ.

В областном центре под председательством губернатора Игоря Васильева состоялось заседание межведомственной комиссии по повышению устойчивости развития экономики региона, на которой утвердили первый пакет мер по поддержке экономики.

Открывая совещание, Игорь Владимирович подчеркнул, что с 6 апреля системообразующие предприятия могут работать при строгом соблюдении санитарных мер и защите работников. Кроме того, глава региона поручил перевозчикам с понедельника возобновить прежний режим работы для исключения скопления людей в общественном транспорте.

– Все водители, кондукторы должны носить средства индивидуальной защиты. При входе на предприятия у сотрудников должна измеряться температура, проводиться санитарная обработка помещений, должен вестись журнал. И в случае выявления симптомов ОРВИ сотрудники должны быть отстранены от работы. Информация должна быть передана в Управление Роспотребнадзора, а рабочее место изолировано и продезинфицировано. Соблюдая такие меры, нам удастся преодолеть этот период, – сказал Игорь Васильев.

Региональный план и федеральные меры

Для поддержки граждан и бизнеса в правительстве Кировской области разработали региональный план первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики.

Председатель правительства области Александр Чурин рассказал, что на федеральном уровне уже принят первый пакет антикризисных мер. Он включает в себя увеличение оплаты за больничные дни и поддержку семей с детьми, борьбу со спекуляцией лекарствами, защиту туристов и другие мероприятия.

– Приняты дополнительные меры по поддержке бизнеса. Например, продление сроков уплаты по ряду налогов и страховым взносам, увеличение сроков предоставления налоговой и бухгалтерской отчётности, временная отмена проверок в отношении хозяйствующих субъектов, отсрочка для малого и среднего бизнеса по уплате арендных платежей за федеральное имущество. Кроме того, меры по противодействию распространению коронавируса могут рассматриваться как форс-мажор по договорам аренды, – сообщил Александр Чурин.

В общероссийском перечне – две кировских организации

Ряд мер по поддержке граждан, экономики и финансового сектора в условиях пандемии утверждены Центробанком. Это и расширение программ софинансирования, и поддержка ипотечного кредитования, и реструктуризация задолженности.

Как рассказал председатель правительства Кировской области, на федеральном уровне сформирован общероссийский перечень системообразующих предприятий, который включает 650 компаний, а с дочерними и зависимыми обществами – до 4000 организаций. В этот перечень вошли две организации Кировской области.

Это группа компаний «Дороничи» и ЗАО «Кировский молочный комбинат», а также несколько организаций, филиалы которых осуществляют работу на территории региона: концерн «Алмаз-Антей» – Кировское машиностроительное предприятие, «Уралхим», группа компаний «Сегежа» – Вятский фанерный комбинат, АО «ГалоПолимер» – «Галополимер Кирово-Чепецк», «УГМК-Холдинг» – Кировский завод ОЦМ.

– В отношении них организован мониторинг финансово-экономического состояния, по результатам которого будет разработан комплекс мер поддержки. Кроме того, в целях поддержки санитарно-эпидемиологических мероприятий предприятия получат возможность учесть эти затраты при налогообложении прибыли. Это основные направления поддержки на федеральном уровне, – подчеркнул Александр Чурин, – Сегодня перед нами стоит важная задача – разработать региональные механизмы, которые с учётом уже принятых мер позволят поддержать экономику нашего региона, а впоследствии перейти к стабильному росту.

О мониторинге цен и контроле за наличием товаров

Министерством экономического развития и поддержки предпринимательства с учётом предложений налоговой службы, Кировстата, министерства финансов и отраслевых органов исполнительной власти также сформирован перечень системообразующих организаций области.

– В перечень вошли 140 организаций нашего региона, осуществляющих деятельность в отраслях обрабатывающего производства, сельского и лесного хозяйства, строительства и ЖКХ. Региональные предприятия из общероссийского перечня также учтены, – пояснила министр экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области Наталья Кряжева. – Перечень организаций будет актуализироваться.

Министр рассказала и о региональном плане поддержки бизнеса и граждан, который включает в себя ряд важных разделов.

– Первый раздел плана предусматривает обеспечение населения продуктами питания и товарами первой необходимости. Это и проведение мониторингов цен на продовольственные и непродовольственные товары в целях недопущения роста цен, и контроль за наличием товаров первой необходимости, продуктов, медикаментов в магазинах и аптеках, и ещё ряд мероприятий. К этой работе будет подключаться федеральная антимонопольная служба, – сказала Наталья Кряжева.

Как поддержать занятость жителей региона

Второй раздел предусматривает поддержку занятости населения. Его основная задача – недопущение массовых увольнений на предприятиях и задолженности по заработной плате перед работниками, в том числе бюджетной сферы.

– Важным разделом плана является поддержка малого и среднего предпринимательства. Понимая, что малый бизнес наиболее уязвим в нынешних условиях, помимо федеральных мер поддержки мы предусматриваем отсрочку в 2020 году по арендным платежам за государственное и муниципальное имущество, – рассказала министр минэкономразвития. – Подчеркну, что документ будет дополняться новыми мерами поддержки, в том числе предлагаемыми на федеральном уровне.

Представители Роспотребнадзора рассказали, что до руководителей организаций торговли и общественного питания доведены рекомендации о проведении профилактических и дезинфекционных мероприятий и об усилении режима текущей уборки, дезинфекции на предприятиях, а также о проведении профилактических и дезинфицирующих мероприятий по предупреждению распространения коронавирусной инфекции.

В завершение глава региона обозначил, что уже сейчас разрабатывается второй пакет по поддержке секторов экономики региона. Он будет рассмотрен на следующих заседаниях межведомственной комиссии.