В Победилове усилили меры профилактики

Каждые два часа – дезинфекция аэровокзала, каждому пассажиру – замер температуры. В кировском аэропорту Победилово усилены профилактические меры по противодействию распространения коронавирусной инфекции.

– С 26 марта всем прибывшим в аэропорт пассажирам начали измерять температуру тела бесконтактным способом. В случае выявления людей с повышенной температурой информация о них будет незамедлительно передана в Управление Роспотребнадзора по Кировской области. Также температура измеряется у всех сотрудников аэропорта перед началом смены. Сотрудников с повышенной температурой сразу отстранят от работы и отправят к врачу, – сообщили в Победилове.

Для дезинфекции рук в аэровокзале установили диспенсеры. Сами помещения тщательно обрабатывают. Каждые два часа здесь протирают контактные поверхности (дверные ручки, перила, выключатели и так далее) дезинфицирующими средствами. В числе предусмотренных мер профилактики, как рассказали в аэропорту, также обеззараживание воздуха в зонах вылета и прилёта бактерицидными облучателями и ежедневная дезинфекция спецтранспорта, обслуживающего пассажиров и работников предприятия.