В правительстве подписан годовой план сотрудничества с профсоюзами Кировской области

В правительстве региона состоялось подписание плана по взаимодействию органов исполнительной власти Кировской области и Кировского областного союза организаций профсоюзов «Федерация профсоюзных организаций Кировской области» на 2020 год.
В мероприятии приняли участие глава региона Игорь Васильев, вице-губернатор Кировской области Андрей Плитко, председатель Кировского областного союза организаций профсоюзов «Федерация профсоюзных организаций Кировской области» Роман Береснев.
Игорь Васильев подчеркнул, что план по взаимодействию органов исполнительной власти Кировской области и Федерации профсоюзных организаций региона на 2020 год является продолжением плодотворной совместной работы по решению социально значимых задач в сфере социально-трудовых отношений.
— Вместе с профсоюзами мы провели ряд мероприятий, направленных на укрепление и развитие региона, партнёрских отношений сторон, затрагивающих социально-экономические и трудовые отношения граждан. Заключено соглашение между федерацией профсоюзов, объединениями работодателей и правительством области на 2020-2022 годы. На регулярной основе проводятся встречи правительства области с представителями профсоюзных активов по различным отраслям. В регионе учреждён праздник День профсоюзов. Внедрён и реализуется социальный проект «Карта профсоюзного дисконта». Ежегодно проводятся научно-практические конференции по трудовым отношениям, — отметил губернатор.
Роман Береснев добавил, что профсоюзы объявили 2020 год годом социального партнёрства.
— План по взаимодействию традиционно подписывается уже третий год. Соблюдение прав трудящихся — одна из ключевых задач этого документа. В этом году план первоочередных мероприятий направлен на развитие профсоюзного движения в Кировской области, заключение отраслевых соглашений, исполнение указов президента Российской Федерации по повышению зарплаты отдельных работников социальной сферы, проведение дней социального партнёрства в муниципальных районах и городских округах, а также совместных социально значимых мероприятий, — сказал Роман Александрович.