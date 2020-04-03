В правительстве подписан годовой план сотрудничества с профсоюзами Кировской области

В правительстве региона состоялось подписание плана по взаимодействию органов исполнительной власти Кировской области и Кировского областного союза организаций профсоюзов «Федерация профсоюзных организаций Кировской области» на 2020 год.

В мероприятии приняли участие глава региона Игорь Васильев, вице-губернатор Кировской области Андрей Плитко, председатель Кировского областного союза организаций профсоюзов «Федерация профсоюзных организаций Кировской области» Роман Береснев.

Игорь Васильев подчеркнул, что план по взаимодействию органов исполнительной власти Кировской области и Федерации профсоюзных организаций региона на 2020 год является продолжением плодотворной совместной работы по решению социально значимых задач в сфере социально-трудовых отношений.

— Вместе с профсоюзами мы провели ряд мероприятий, направленных на укрепление и развитие региона, партнёрских отношений сторон, затрагивающих социально-экономические и трудовые отношения граждан. Заключено соглашение между федерацией профсоюзов, объединениями работодателей и правительством области на 2020-2022 годы. На регулярной основе проводятся встречи правительства области с представителями профсоюзных активов по различным отраслям. В регионе учреждён праздник День профсоюзов. Внедрён и реализуется социальный проект «Карта профсоюзного дисконта». Ежегодно проводятся научно-практические конференции по трудовым отношениям, — отметил губернатор.

Роман Береснев добавил, что профсоюзы объявили 2020 год годом социального партнёрства.