В районах Кировской области завершается строительство детских садов

На традиционном совещании в правительстве региона главы районов отчитались о ходе строительства детских дошкольных учреждений. До конца 2020 года в шести муниципальных районах откроются новые детские сады.

Открывая совещание, которое прошло в формате видеоконференцсвязи, первый заместитель председателя правительства региона Дмитрий Курдюмов вновь напомнил главам о соблюдении сроков выполнения работ на объектах.

— Выполнение второго соглашения с министерством просвещения РФ завершается в конце 2020 года. И от того, в какие сроки мы сдадим объекты, сегодня зависит выделение дополнительных средств. Заявки на дополнительные детские сады и школы сейчас на рассмотрении в министерстве. И крайне важно вовремя завершить текущее строительство в районах, — отметил Дмитрий Курдюмов.

Главы районов проинформировали первого зампреда о текущем положении дел. В Оричах строительство детского сада в стадии завершения — объект готовится к сдаче. После этого останется получить лицензию и завезти средства обучения и воспитания. В Фалёнском и Мурашинском районах ясли строятся по одинаковому проекту, и стадия выполнения работ там практически совпадает — завершается облицовка фасада, ведутся внутренние отделочные работы.

В Фалёнках может потребоваться чуть больше времени на строительство подъездных путей и благоустройство территории. В Котельниче сад-ясли также в хорошей стадии готовности — завершается внутренняя отделка и облицовка фасада. Окончание работ там запланировано на начало августа. В Кирово-Чепецке строительство детского сада планируют завершить в конце июля. Таким образом, новые детские учреждения должны начать свою работу в начале следующего учебного года.

— Все районы должны обратить особое внимание на этап завершения строительства. Помните, что объект считается завершенным только после полной укомплектованности средствами обучения и воспитания и получения лицензии на образовательную деятельность. Открытия очень ждут родители 870 малышей — именно на такое количество детей рассчитана проектная мощность всех шести детсадов, — отметил первый зампред.

Как сообщает пресс-центр правительства региона, к следующему совещанию главы районов должны представить в министерство образования обновленные и скорректированные графики ввода новых зданий в эксплуатацию и ориентировочные даты открытия.