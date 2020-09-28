В рамках проекта Азимова в Даровском районе созданы музеи памяти героев Великой Отечественной войны

По инициативе депутата Госдумы РФ Рахима Азимова в Кировской области реализуется грантовый конкурс «Память сердца», приуроченный к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Среди победителей конкурса – два учреждения Даровского района. Это краеведческий музей с проектом «Мир пополам» и основная школа села Верховонданка с проектом «Ваш подвиг в веках не умрет никогда!»

Валентина Гребенева, директор Даровского краеведческого музея:

– Наш проект посвящен сохранению памяти о наших земляках, ковавших победу на фронте, о тружениках тыла, о детях войны через обновление постоянно действующей экспозиции. «Зал боевой славы» в музее был непривлекателен для посетителей – здесь было всего две сильно устаревшие витрины, два изготовленных вручную стенда. Время требует перемен. Сейчас на средства гранта в зале установлены новые витрины, изготовлены и смонтированы стенды не только об участниках войны, но и о тружениках тыла. В зале появится телевизор для просмотра фильмов, презентаций. Все это удалось реализовать благодаря проекту Рахима Азимова «Память сердца». Также мы благодарны администрации Даровского района, районному архиву, Даровской средней школе, предпринимателям района за тесное сотрудничество.

Педагоги и воспитанники основной школы села Верховонданка реализовали проект «Ваш подвиг в веках не умрет никогда!». На средства гранта был проведен ремонт экспозиции музея «Земляки в боях за Родину», приобретены выставочные стенды и ноутбук для работы в музее.

Ольга Чельникова, заместитель директора по учебно-воспитательной работе основной школы с. Верховонданка Даровского района:

– Возможность реализации данного проекта стала замечательным подарком для всех жителей села. Нами была создана стена Памяти с портретами ветеранов Великой Отечественной войны – жителей Верховонданского сельского поселения, стенды о тружениках тыла, их воспоминания. Под стендами установлена сборная витрина. Она удобна для посетителей любого возраста. Книги, альбомы можно взять в руки и пролистать самостоятельно. Под стеклом размещены ценные экспонаты – предметы военной поры.

Рахим Азимов поблагодарил педагогов, жителей Даровского района за трепетное и внимательное отношение к истории своего края: