В региональном министерстве сельского хозяйства и продовольствия подвели итоги деятельности ветеринарной отрасли за 2019 год

На днях в правительстве региона прошло совещание, посвящённое итогам работы государственной ветеринарной службы Кировской области. В минувшем году и приоритетным направлениям деятельности на 2020 год, в котором принял участие заместитель председателя правительства региона, министр сельского хозяйства и продовольствия Алексей Котлячков.

По статистике Кировская область уже давно занимает ведущие позиции в стране и по общим объёмам производства молока, и по продуктивности молочного стада. И если лидерами по надоям у нас по-прежнему остаются СПК (колхоз) «Красное знамя» и ЗАО «Племзавод «Октябрьский» Кумёнского района, в которых среднегодовой удой на одну корову составляет более 10 000 кг

молока, то порядка пятнадцати сельхозпредприятий в минувшем году впервые преодолели отметку в 9 000 кг.

– Это прекрасный результат, это уже ювелирная работа, – отметил на совещании Алексей Котлячков. – И очень приятно, что география этих высоких показателей разная. Кто-то из сельхозпроизводителей работает близко от центра, кто-то в глубинке… Но следует помнить и понимать, что достигнутые показатели обязывают нас к более напряжённой профилактической работе. Лечение лечением, но надо грамотно выстраивать и нашу будущую работу. Надо представлять, что вообще происходит с животным. Это же, образно говоря, машина по производству денег, а не просто корова в зоопарке, за которой только ухаживают, любуются ею. И эта производственная «машина» должна очень чётко работать. При той продуктивности, которая у нас сегодня есть, мы ещё больше должны выстраивать работу на профилактику. Профилактика и ещё раз профилактика. Без сомнения, наша работа с годами усложняется. Не стоит забывать, что всем правит экономика. К любому вопросу следует подходить с точки зрения целесообразности. А вся целесообразность заключается в доходности. При этом только совместная ежедневная работа, только новые знания и повышение квалификации специалистов могут дать в итоге положительный результат.

«Горячая линия» против чумы

Обеспечить эпизоотическое благополучие региона по заразным и особо опасным заболеваниям животных, ветеринарно-санитарную безопасность продуктов животноводства, защитить население от болезней, общих для человека и животных, – таковы основные задачи на ближайшее время, которые стоят перед специалистами управления ветеринарии Кировской области.

При этом в целом на территории Российской Федерации эпизоотическая обстановка по заразным болезням животных сложилась весьма напряжённая. Так, только африканская чума свиней (АЧС) за последние 13 лет нанесла колоссальный экономический урон: по официальным данным Всемирной организации по охране здоровья животных, в России в рамках борьбы и профилактики было уничтожено более 1 млн. голов домашних свиней. Остаются свободными от АЧС 26 регионов, в том числе и Кировская область.

По мнению ветеринарной службы, предпосылки, способствующие сохранению высокой вероятности заноса и распространения африканской чумы свиней на территории нашего региона, всё же сохраняются. Причина проста: не всеми свиноводческими предприятиями проводятся мероприятия по повышению уровня биологической защиты.

– На территории области работают 13 свиноводческих хозяйств, всем им предписано повысить биологическую защиту до третьего-четвёртого уровня либо перейти на альтернативные виды животноводства. Кроме того, в регионе более двух тысяч личных подсобных хозяйств, в которых содержатся свиньи. Учитывая, что 95 процентов случаев возникновения АЧС приходится на эти хозяйства, мы уделяем большое внимание именно работе с гражданами, – отметил руководитель ветеринарной службы Сергей Чучалин. – В прошлом году наши специалисты провели более 2,5 тысячи разъяснительных работ по соблюдению ветеринарного законодательства, рассказали о мерах по предупреждению заноса вируса африканской чумы свиней в частные хозяйства. Ужесточили мы и требования к торговле свининой в муниципалитетах: места санкционированной торговли теперь располагаются вблизи районных ветстанций, что позволяет контролировать сопроводительные документы. Продолжает работу и «горячая линия» 8-800-707-65-35, куда можно сообщить о случаях заболевания, падеже свиней, обнаружении трупов свиней и диких кабанов…

Грипп птиц

В последнее время в Восточной Европе отмечается крайне напряжённая ситуация по гриппу птиц, что вызывает риски его заноса на территорию нашей страны в целом и нашего региона в частности с учетом весенней миграции дикой перелетной птицы.

На территории области осуществляют деятельность пять птицеводческих организаций в Советском, Вятскополянском, Зуевском, Яранском и Фалёнском районах, с поголовьем птицы 1875 тысяч голов. Ежегодно государственной ветеринарной службой проводятся ветеринарно-санитарные обследования птицефабрик, направленные на соблюдение режима работы закрытого типа.

Также организованы обследования личных подсобных хозяйств, содержащих птицу, до владельцев доводилась информация о необходимости обеспечения содержания домашней птицы в условиях, исключающих её контакт с дикой и синантропной птицей.

Проводилась и вакцинация домашней птицы против гриппа, мониторинговые исследования помёта и крови. Во всех случаях получены отрицательные результаты.

В связи с регистрацией на территории Удмуртской Республики очага заразного узелкового дерматита чрезвычайной противоэпизоотической комиссией по предупреждению возникновения и ликвидации карантинных и особо опасных заболеваний животных принято решение о проведении вакцинации на территории Кировской области. За минувший год привито более 247 тысяч голов крупного рогатого скота.

Благодаря оперативности проведения вакцинации (до лёта насекомых) благополучие области по данному заболеванию удалось сохранить.

Потери ещё большие

На территории региона в минувшем году зарегистрировано 15 случаев бешенства среди животных, из них более половины – среди диких плотоядных (у четырёх лисиц, четырёх енотовидных собак и рыси).

Во исполнение плана работы по предупреждению случаев заболевания бешенством человека и животных на территории области, утверждённого распоряжением правительства региона, подвергнуто вакцинации более 360 тысяч домашних и сельскохозяйственных животных. В 36 районах проведена раскладка вакцины для оральной иммунизации диких плотоядных животных против бешенства, поступившей в область за счёт средств федерального бюджета.

В мае нынешнего года, также за счёт федеральных средств, ожидается поставка вакцины для оральной иммунизации диких плотоядных животных против бешенства. Это позволит не только стабилизировать, но и улучшить сложившуюся сложную эпизоотическую ситуацию на территории области.

– Прошу руководителей подведомственных учреждений при проведении работ по регулированию численности диких плотоядных животных в 2020 году проконтролировать исполнение Порядка проведения мероприятий по регулированию численности диких плотоядных животных на территории охотугодий закреплённых районов, – высказал настоятельную просьбу глава ветеринарного ведомства. – Данный порядок разработан совместно с управлением охраны и использования животного мира министерства охраны окружающей среды Кировской области и направлен главам муниципальных районов письмом заместителя председателя правительства области, министра сельского хозяйства и продовольствия Кировской области Алексея Котлячкова.

В 2019 году область оздоровлена от лейкоза крупного рогатого скота.

Помимо инфекционных болезней колоссальный экономический ущерб животноводству наносят акушерско-гинекологические заболевания и падёж молодняка крупного рогатого скота в возрасте до 6 месяцев. Для предотвращения экономических потерь в этом вопросе управлением ветеринарии продолжается работа по повышению эффективности ведения животноводства и проведение диспансеризации.

В молочном животноводстве области на начало года упущенная выгода только от падежа молодняка крупного рогатого скота до шестимесячного возраста, недополучения приплода, потери молока вследствие удлинённого сервис-периода, от переболевания маститом и снижения продуктивности составила 1 млрд 300 млн рублей. Как ни печально, цифра весьма солидная.

А потому, как подчеркнул Алексей Котлячков, курирующий деятельность регионального управления ветеринарии, перед специалистами ветеринарной отрасли по-прежнему остро стоит вопрос сохранения и повышения здоровья высокопродуктивного молочного стада наших хозяйств. Только общие усилия позволят сохранить одну из лидирующих позиций нашего региона по производству молока в стране.