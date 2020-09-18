В региональном правительстве заработала цифровая телефония

Почти две тысячи работников органов исполнительной власти Кировской области и подведомственных им учреждений перешли на использование цифровой телефонии. Ожидается, что экономический и управленческий эффект будет серьёзным.

— Действительно, в целях повышения уровня использования современных информационных технологий и совершенствования оперативного решения задач в правительстве Кировской области в рамках достижений целей национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» осуществлён переход органов исполнительной власти на систему цифровой телефонии с 1 января 2020 года. Общее количество абонентов системы в настоящее время составляет 1914 человек, — сообщили в региональном министерстве информационных технологий и связи.

Этому предшествовали масштабные работы, в ходе которых за три месяца в зданиях органов власти и учреждений проложили новые сети. Всего — более восьми километров проводов. До этого здесь использовалась традиционная аналоговая телефония. Коммутатор всех телефонных аппаратов, коих порядка тысячи, занимал целый кабинет. Система отжила своё не только технически, но и морально, ибо не соответствовала требованиям сегодняшнего дня.

Цифровая телефония — это, безусловно, новые возможности, уверены специалисты. Например, конференц-связь, переадресация входящих вызовов на различные устройства сотрудника в случае невозможности ответить, а также на голосовую почту. Это и внутренние короткие номера между абонентами, причём звонки по ним внутри сети осуществляются бесплатно.

— Внедрение системы цифровой телефонии в органах исполнительной власти Кировской области и подведомственных учреждениях позволило отказаться от затрат на обслуживание существующих автоматических телефонных станций. Дело в том, что новая система представляет собой «облачное» решение. Издержки на покупку и обслуживание оборудования, его замену несёт исполнитель услуги. Фактически созданы новая инфраструктура во всех зданиях органов власти, полностью обновлённое ядро телефонии, клиентские места и, конечно, большие возможности, которые даёт цифровизация, — подчёркивают в Центре стратегического развития информационных ресурсов и систем управления, который выступил оператором системы.

Уже 26 органов исполнительной власти Кировской области и девять государственных учреждений являются абонентами системы. Что они получили? Во-первых, бесплатное общение между участниками системы по коротким телефонным номерам. Во-вторых, единые входящие номера для каждого участника системы с возможностью настройки различных сценариев обработки звонков. В-третьих, отсутствие привязки абонентского номера к физическому адресу.

— Абоненту предоставлена возможность самостоятельно управлять переадресацией вызовов на мобильные телефоны, принимать и отправлять факсы через личные кабинеты пользователей системы цифровой телефонии. Всё это было невозможно в существовавшей аналоговой телефонии и сегодня экономит время сотрудников, ведёт к повышению производительности труда, — говорят в Центре.

Как подчёркивают специалисты, переход на новый формат давно назрел, устаревшая инфраструктура и сервисы сдерживали повышение качества и оперативность управленческих процессов. К слову, внедрение цифровой телефонии не потребовало от органов исполнительной власти и подведомственных им государственных учреждений дополнительных расходов на услуги связи, а также замены текущих аналоговых телефонных аппаратов.