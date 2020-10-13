В регионе открыли третью модельную библиотеку

Она появилась в кирово-чепецком селе Филиппово. Серьёзные преобразования оценил губернатор Игорь Васильев

Филипповская библиотека, названная в честь известного земляка – художника-мультипликатора Валентина Караваева, начала отсчёт своей новой истории. Накануне 120-летия она преобразилась и стала одной из самых современных в регионе «библиотекой нового поколения».

Кардинальные изменения в учреждении – результат реализации национального проекта «Культура». Проделанную работу оценил глава региона Игорь Васильев.

Студия по созданию мультфильмов

– У каждой библиотеки есть свои отличительные черты. Филипповцы гордятся тем, что наша названа в честь известного земляка, – рассказала гостям заведующая библиотекой Татьяна Сливницына. – При библиотеке организован мини-музей, посвящённый Валентину Караваеву. Известность ему принесли мультфильмы: «Дед Мороз и лето», «Лягушка-путешественница», «Зайчонок и муха», серия мультфильмов про попугая Кешу. Валентин Караваев всегда говорил, что для развития ребёнка необходимы чтение и творчество. Мы пошли по стопам своего кумира, и теперь в нашем селе растёт новое поколение мультипликаторов.

В рамках нацпроекта в библиотеке оборудовали мультипликационную студию, с помощью которой сотрудники будут проводить занятия с детьми и подростками по созданию мультфильмов. Здесь уже начали создавать пробные, пока самые простые истории. Рядом расположили небольшую, оформленную персонажами мультфильмов Валентина Караваева сцену – ребята будут развивать таланты театрального перевоплощения.

Новые книги, интерактивный стол и… мобильная мебель

Библиотечный фонд сельской библиотеки обновился на 2,5 тысячи книг. Преобразился и сам читальный зал. С помощью мобильной мебели можно моментально изменять пространство по желанию читателей или под формат мероприятия. Для старшего поколения – удобные места для работы за компьютером. Здесь планирует ввести занятия по индивидуальному обучению компьютерным азам пожилых людей.

Одним из самых приоритетных направлений деятельности здесь считают работу с молодыми семьями. В отдельной зоне для них появилась новая литература по воспитанию и развитию детей, световые доски с песком для рисования, а также интерактивный столик «Уникум».

Оборудование для волонтёров

Большинство оборудования – интерактивный глобус, 3D принтер и ручки, игровые планшеты будет задействовано для занятий в клубах по интересам. Например, помимо клуба робототехники, планируют открыть экологический кружок, где задействуют новый шлем виртуальной реальности.

Важно, что в Филипповской библиотеке появилось и отдельное компьютерное место для людей с ограниченными возможностями здоровья. Оно оборудовано клавиатурой для слабовидящих, электронной ручкой – видеоувеличителем и портативной информационной индукционной системой. После модернизации библиотека приняла участие в конкурсе Фонда Тимченко «Ближний круг». Волонтёры, сотрудники библиотеки, используя новое оборудование, теперь будут ходить домой к тем, кто не может сам социально адаптироваться ввиду ограниченных возможностей здоровья, об этом губернатору рассказала министр культуры Татьяна Мазур.

Конкурсный отбор прошли ещё две библиотеки

– Мы сегодня открыли уже третью модельную библиотеку в этом году. Благодаря реализации национального проекта «Культура» весной мы открыли Московскую сельскую библиотеку, она стала первой модельной библиотекой в стране в этом году. В конце июня открылась вторая модельная библиотека в поселке Безбожник Мурашинского района. В целом на создание трёх модельных муниципальных библиотек в 2020 году в Кировской области из федерального бюджета выделено 15 млн рублей. Они стали новым современным пространством, где есть место для занятий детям и взрослым. Появление таких центров досуга позволит приобретать жителям маленьких сел новые знания, навыки, культурно развиваться, – отметил губернатор Игорь Васильев. – Что важно, дополнительно конкурсный отбор прошли ещё две библиотеки из Кировской области – Подосиновская центральная библиотека имени А. Филёва и Центральная библиотека имени Г. Обатурова Нагорского района. Они откроются в этом году, получив федеральное финансирование по 10 млн рублей.

Всего в 2020 году на реализацию мероприятий национального проекта «Культура» в регионе выделено 75,3 млн рублей, из которых 69,13 млн рублей – из федерального бюджета, 4,74 млн рублей – из областного и 1,43 млн рублей – средства местных бюджетов.