В регионе проходит онлайн-марафон «Добрая Вятка»

Впервые этот марафон добрых территорий, уже пятый по счёту, проходит в регионе в режиме онлайн в связи с ситуацией, вызванной распространением коронавирусной инфекции. При этом мероприятие, как и прежде, объединяет тех, кто помогает человеку и природе.

— Подготовка к марафону добрых территорий шла в течение нескольких месяцев, мы знаем, что его с нетерпением ждут волонтёры, они оказывают действительно большую помощь тем, кто в ней нуждается. Поэтому в этом году, несмотря на трудности, мы подстроились под требования дня и проводим марафон впервые в онлайн-формате, — рассказали в областном министерстве спорта и молодёжной политики.

Всего с 13 по 19 апреля в Кирове и районах области пройдут семь тематических акций по разным направлениям добровольческой деятельности. Так, в первый день онлайн-марафона состоялся флешмоб, во время которого добровольцы из разных районов области публиковали на своих интернет-ресурсах фото- и видеоматериалы со словами благодарности специалистам различных сфер — педагогам, медикам и т.д.

Кроме того, волонтёры помогли птицам — сделали для них скворечники. Кто-то отнёс фрукты и овощи в зоомагазин.

— Я была в этом магазине в период самоизоляции, знала, что они работают в режиме «открытого окна», что сокращает риск заражения. Перед тем, как прийти в магазин, я связалась с его работниками и уточнила, могу ли я прийти и что конкретно им нужно, — рассказала Анна Портных из Кирова. — Не бойтесь делать добрые дела! Даже в непростой период самоизоляции можно найти возможность принести кому-то или чему-то пользу, сделать что-то хорошее.

Кстати, новшеством марафона в этот раз стали прямые эфиры, которые организует Региональный ресурсный центр по развитию добровольчества в социальной сети «ВКонтакте». Приглашённые спикеры рассказывают, как можно заинтересовать и привлечь волонтёров и как они могут помогать, не выходя из дома.