В регион поступили 53 единицы лесопожарной техники

В рамках регионального проекта «Сохранение лесов Кировской области» национального проекта «Экология», утвержденного Указом Президента РФ Владимира Путина, министерством лесного хозяйства приобретено 53 единицы лесопожарной техники и оборудования, необходимых для предупреждения возгораний в лесах, оперативного обнаружения и ликвидации пожаров.

Как рассказал вице-губернатор Андрей Плитко, в 2019 году Кировской области из федерального бюджета на приобретение лесохозяйственной, лесопожарной техники и оборудования было выделено более 83 млн рублей. В ближайшие три года в регион только для приобретения специализированной техники в рамках национального проекта «Экология» из федерального бюджета направят более 92 млн рублей.

– В 2019 году 16 автомобилей марки «УАЗ», в том числе 8 машин, представляющие собой малые лесопатрульные комплексы, оснащённые лесопожарным оборудованием, поступили в специализированное учреждение «Лесоохрана», – сообщил Андрей Плитко.

Как отмечает пресс-центр правительства области, такие комплексы позволяют разместить пожарный расчёт в составе 5 человек, а их грузовой отсек оборудован всем необходимым пожарным инвентарём: ёмкостью для воды, высоконапорной мотопомпой, противопожарной установкой высокого давления, зажигательным аппаратом, ранцевой лесопожарной установкой, малогабаритными самоспасателями, а также средствами для оказания первой медицинской помощи. Благодаря небольшому весу лесопатрульные комплексы на базе автомобиля марки «УАЗ» причиняют наименьший возможный вред почве и дорожному покрытию. Вместе с тем, транспорт обладает повышенной проходимостью.

Кроме того, за счёт федеральных денежных средств приобретено 10 квадроциклов, по три единицы – пожарных автоцистерн, гусеничных лесопожарных снегоболотоходов марки «ГАЗ» и противопожарных установок высокого давления, две моторные лодки, а также лесопожарные плуги и воздуходувки.