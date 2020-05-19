В родовом гнезде Васнецовых

Впервые с названием села Ошеть я встретился несколько лет назад: на трассе Киров - Вятские Поляны (примерно в 70 километрах от областного центра, почти на границе Сунского и Кумёнского районов). До этого не обращал внимания на большой транспарант, сообщавший, что Ошеть - родина Васнецовых...

Да оно и понятно, ведь чаще мы слышим о сёлах Лопьял Уржумского района и Рябово Зуевского района, где родились сыновья Михаила Васильевича и Аполлинарии Ивановны Васнецовых. Одни из них стали всемирно известными художниками, другие — учителями-просветителями на местной ниве. Они потомственные почётные граждане города Вятки. Но именно из Ошети ведёт начало знаменитый род Васнецовых.

Спасская церковь и её служители

По свидетельству краеведов, название местной речушки, которая протекает недалеко от Казанского тракта, произошло от слов «ош», что на местном наречии означало «медведь», и «еть» — «угол», то есть «медвежий угол». Шло время, местность становилась более обжитой, но название сохранилось прежнее — Ошеть. Потом на месте пустоши, принадлежавшей Трифонову монастырю, было решено основать поселение. Среди церковнослужителей, прибывших на новое место, был дьячок Дмитрий Игнатьевич Васнецов.

В 1690 году началось строительство церкви. Была она деревянной, рубленной из добротного векового леса, который рос почти рядом с будущим селом. Ставили её, как и большинство построек того времени, на просмолённые пни, лишь под алтарную часть заложили фундамент из камня. Со временем она обветшала, и в 1740 году была удовлетворена просьба ошетских прихожан о возведении каменного храма.

Через два года местные крестьяне и специально присланные из Трифонова монастыря рабочие приступили к сооружению церкви. В 1747 году начались отделочные работы. Причт тогда состоял из священника Иустиана Стефановича Россихина и дьячков — братьев Иосифа Дмитриевича и Афанасия Дмитриевича Васнецовых.

Позже диакон Спасского храма Иоанн Иосифович Васнецов продолжил дело предков по благоустройству церкви: вместе с диаконом вятского Богоявленского собора Иоанном Котлецовым трудился над росписями стен и сводов храма. Вместо отжившей свой недолгий век деревянной колокольни в 1770 году начато возведение кирпичной, расположенной рядом с новым храмом. Через три года её сооружение было завершено. Колокол, отлитый в г. Слободском Иваном Никитовичем Бакулевым, перенесли со старой колокольни на вновь построенную.

Население прихода Спасского храма постепенно увеличивалось, в 1775 году в округе было почти 600 дворов. Спасская церковь становится тесной для возрастающего числа прихожан. Снова ошетцы обращаются к владыке, и им выдаётся храмозданная грамота на построение придела во имя Иоанна Богослова, который был освящён в сентябре 1778 года.

В 1792 году на служение в Спасский храм приезжает окончивший духовную семинарию священник Иаков Иванович Васнецов.

В 1796 году в ошетскую церковь была пожертвована икона Спаса Нерукотворного старого письма. На ней была сделана надпись: «Украшает сей образ старанием священников Иоанна Широких и Иакова Васнецова с усердием крестьянина Парфения Широких с 1796 г.». Вот откуда пошли начала живописного таланта, который через столетие обрёл полную силу и проявился в знаменитых работах братьев-художников Виктора и Аполлинария Васнецовых.

Продолжая дело служения Богу и ошетской пастве, по собственному желанию в 1833 году в село приезжает дьячок Николай Васильевич Васнецов с супругой. Вслед за ним в 1836 году сюда с семьёй перебирается из Нолинска Георгий Андреевич Васнецов, рукоположенный во священники. Население в округе всё прибавлялось, строились и другие храмы, и часть починков и деревень отходила к новым приходам. Несмотря на это, в 1808 году в Спасском приходе числилось 684 двора, 2685 человек мужского пола и 3121 — женского. И снова ошетский храм становится мал для местных прихожан, поэтому в 1843 году тёплый придел полностью разбирают и в течение почти четырёх лет строят на этом месте новую, больших размеров тёплую церковь. Её правый престол был освящён 7 ноября 1848 года во имя Архангела Михаила, а левый — 25 сентября 1851 года в честь Иоанна Богослова. В таких размерах она и дошла до наших дней.

В 1813 году вокруг церкви было закончено строительство каменной ограды, которую в 1855 году продлили до колокольни после её соединения кирпичным переходом с храмом. Печальна её судьба, как, впрочем, и самой церкви. В советское время столбы и основание кирпичной кладки были сломаны, а кованую решётку увезли в Суну. Сейчас сквозь пожухлую траву ещё можно разглядеть её остатки…

В 1887 году было удовлетворено прошение священника Георгия Андреевича Васнецова: будучи в преклонном возрасте, он просил о выходе за штат. На его место по окончании духовной семинарии был назначен внук — священник Николай Михайлович Васнецов. Второй внук Алексей Михайлович также вернулся на родину. По окончании духовной семинарии приехал в Ошеть и младший из сыновей Михаила Георгиевича — Пётр. Он работал учителем в школе деревни Выводнянской.

Революцию, НЭП и последующую коллективизацию Спасская церковь кое-как пережила (очевидно, пока местным властям было не до неё, находились более важные заботы, да и указания «сверху» не поступало). И всё-таки в 1935 году, как и многие храмы вятского края, её закрыли. С тех пор началось медленное, но верное разрушение храмового комплекса. Во-первых, с колокольни сбросили колокола, спилили с куполов кресты. Имущество было вывезено, наиболее ценные предметы церковного культа пошли на «нужды государства». Позднее были варварски выломаны дверные косяки и оконные рамы, лишь чудом уцелели кованые решётки на окнах. В холодном храме растащили иконостас, а чугунные половые плиты пригодились в личных хозяйствах жителей Ошети.

Во-вторых, местный колхоз использовал добротное помещение церкви под свои нужды, превратив его в хранилище зерна и в склад минеральных удобрений, что привело к разрушению штукатурки и к осыпанию со временем настенной живописи, которая украшала храм. В алтаре хранили цемент. На месте погребения священнослужителей, к востоку от алтаря, механизаторы ремонтировали технику, сливали на землю отработанное машинное масло и остатки горючего.

Возрождение храма и села

Восстановление разрушавшейся святыни стало возможным благодаря настойчивости вятского краеведа О.Н. Виноградова, который бил во все колокола, пытаясь доказать необходимость возрождения церкви в честь образа Спаса Нерукотворного. Он встречался с высоким начальством, руководителями различных организаций, выступал на телевидении, писал статьи в областную прессу. Старания дали результат: реставрация ошетского храма была включена в программу «Васнецовское кольцо».

Местные ветераны труда во главе с Леонидом Ивановичем Зворыгиным взялись за возрождение церкви. Начали с алтаря. Подновили крышу, почти неделю долбили слежавшийся на полу храма цемент, убрали мусор. Когда стал проглядывать пол, собрали у населения чугунные плиты, унесённые из храма. Изготовили и вставили оконные рамы и двери, частично оштукатурили и побелили изнутри холодный придел. К сожалению, возможности энтузиастов были невелики, значительной помощи ждать было неоткуда, вот и делали, что могли, но и это было большим благом для ошетской церкви. Как подремонтировали холодный придел, стали собирать по домам иконы и утварь, которые сохранились у верующих. 6 декабря 2003 года восстановленная часть Спасской церкви была освящена.

Возрождается храм, оживает и село. Населяют его сейчас не только старики. До областного центра недалеко, природа здесь отличная: свежий воздух, поля, луга, леса, речка и пруд, грибы и ягоды — одним словом, подходящее место для отдыха, поэтому покупают здесь горожане дома под дачи.

Но посещают эти места не только ради отдыха. По количеству достопримечательностей и памятников небольшому селу может позавидовать любой провинциальный городок. Есть здесь даже небольшой краеведческий музей. Прикоснуться к местным святыням, услышать интересный рассказ о прошлом и настоящем Ошети, о её замечательных жителях, испить воды из святого источника и помолиться в Спасском храме приезжают люди даже из-за пределов нашей области. Среди уроженцев Ошети — немало известных людей: это священнослужители, артисты и скульпторы, высшие офицеры, доктора наук, заслужившие в СССР и России почёт и уважение своим добросовестным трудом. Один из них — вятский скульптор Николай Леденцов, который с супругой Людмилой Дмитриевной изготовил и установил на въезде в Ошеть поклонный крест. На нём укреплена табличка с надписью: «Село Ошеть основано в 1690 году при участии Дмитрия Игнатьевича

Васнецова, священнослужителя Спасской церкви, предка художников Виктора и Аполлинария Васнецовых».

Это не единственный памятник в Ошети; достопримечательностей, удостоенных внимания скульптора, здесь несколько. Памятные знаки, изготовленные Н.А. Леденцовым и посвящённые Васнецовым, установлены на местах, где стоял их родовой дом и сельская школа, где священники обучали детей; у ключа, который недалеко от Ошети открыли и расчистили Васнецовы. На кресте около храма помещены портретный барельеф священномученика Михаила Тихоницкого и табличка, сообщающая, что вятский святой родился в селе Ошеть 2 июня 1846 года в семье священнослужителя Петра Тихоницкого.

Владимир ШЕИН