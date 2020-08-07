В селе Кировской области у здания бывшей церкви установлен поклонный крест

Некогда Актыгашево (Уржумский район) было большим селом. До Великой Отечественной войны здесь располагалось несколько улиц, в 150 домах жили 700 человек. Было три колхоза, начальная школа, два магазина, своя пекарня: Жили люди, не тужили. А сейчас населённый пункт всё чаще называют деревней, ведь числится в ней по документам 45 человек, а постоянно живут и того меньше…

Весной этого года, когда главы района и сельского поселения приехали в Актыгашево на встречу с населением, кто-то предложил установить в центре села памятник тем, кто погиб, защищая Родину. Сказали — сделали. Потом жители решили сделать ещё одно важное дело и опять всем миром собирали деньги на установку поклонного креста. Место выбрали недалеко от нового памятника и разрушающегося здания бывшей церкви.

Монолитный из железобетона, весом почти в две тонны поклонный крест установили быстро. Затем принялись за благоустройство территории, и в июле крест освятил о. Александр Лаптев.

Два больших дела в маленьком селе вятской глубинки сделаны, но по пословице — третьего не миновать. Односельчане решили, что следующим добрым начинанием будет постройка часовни или переоборудование под неё одного из заброшенных зданий. Верится, что у актыгашевцев всё получится.

Владимир ШЕИН