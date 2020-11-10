В село Шестаково Слободского района «пришел» газ

Заместитель председатель регионального правительства, министр сельского хозяйства и продовольствия Алексей Котлячков и генеральный директор АО «Газпром газораспределение Киров» и ООО «Газпром межрегионгаз Киров» Сергей Камеко торжественно запустили газ в селе Шестаково Слободского района.

Факел, что взвился в небо, – желанный и долгожданный для местных жителей. Поскольку, и на этом заострил внимание зампред, приход газа – это не только улучшение жизни людей, но и мощный импульс для развития производства, возрождения деревни.

– Любая территория складывается из социальной и производственной сфер, и приход газа – благо для всех. А в небольшом селе Шестаково и развитая социальная структура, и крепкое сельхозпроизводство: СПК «Красная Талица» – одно из лучших в районе. И очень важно, что газ пришёл сюда, в Слободской район, который мы относим к северной климатической зоне. Это позволит значительно снизить производственные затраты. Я уже неоднократно говорил, что, к примеру, из-за дождливого прошлогоднего лета мы крепко потратились на ту же сушку зерна. Всё это сказывается на себестоимости продукции и в конечном итоге на доходах людей, работающих на селе, – сказал Алексей Котлячков.

И, как аграрий, он особо порадовался за своего коллегу – директора СПК Владимира Луппова, ну и, конечно, за его однофамильца Евгения Луппова – председателя поселковой администрации, которые в ответе и за производство, и за быт деревенских жителей.

По словам Владимира Луппова, который трудится на предприятии 26 лет, газ действительно сократит финансовые расходы предприятия.

– В нашем регионе невозможно обойтись без сушки зерна, климатические условия не позволяют сохранить урожай без зерносушилки. Все это время мы тратили внушительные суммы на работу комплекса – около 7-9 миллионов. Газ для нас – большое благо. Рассчитываем снизить траты до уровня 500 тысяч в год, – поделился глава хозяйства. – Сэкономленные средства планируем направить на модернизацию технической базы, животноводческого комплекса.

Кировская область с 2006 года участвует в программе газификации, которую реализует ПАО «Газпром». Работы выполняются синхронно: «Газпром» за счёт своих средств проектирует и строит межпоселковые газопроводы высокого давления, а региональные власти обеспечивают строительство уличных распределительных газопроводов, газовых котельных и подготовку домовладений к приёму газа.

Алексей Котлячков пояснил, что за счёт средств областного бюджета, а это 43,1 млн рублей, в Шестаково построен распределительный газопровод протяжённостью почти 28,8 км, сделано 394 отвода к домам местных жителей. Кроме того, 14,5 млн потрачено на строительство блочной газовой котельной. Тепло от котельной будет подаваться в дома, в школу, детский сад, библиотеку, Дом культуры, администрацию Шестаковского сельского поселения, а также на СПК «Красная Талица»

– Сельский житель живёт частным домом, и когда в нём тепло и утром и вечером – это и есть комфорт и благо, – порадовался за селян Алексей Алексеевич. – Приход газа – это действительно большое событие для жителей села Шестаково, поздравляю их от души, – отметил Сергей Камеко. – На этом, конечно, мы не остановимся, будем и дальше продолжать газифицировать Слободской район, следующая на очереди — деревня Стеклофилины. В ближайших планах – завершение газификации Слободского, пуск природного газа в город запланирован в 2021 году. Кроме того, в перспективе – подписание с региональным правительством Программы развития газоснабжения и газификации Кировской области до 2025 года.

В Слободском районе программа газификации, по словам его главы Владимира Хомякова, действует уже на протяжении 10 лет. За это время в населённых пунктах района проведён достаточно большой объём работ.

Для справки

Всего в рамках программы развития газоснабжения и газификации Кировской области планируется к концу 2025 года довести уровень газификации региона до общероссийского показателя. В 2019 – 2020 годах за счёт средств областного бюджета построены распределительные сети газопровода в 25 населённых пунктах Вятскополянского, Слободского, Кумёнского, Малмыжского и Котельничского районах.

Из первых уст

Светлана Бердинских, бухгалтер СПК «Красая Талица»: