В сельских школах начали ремонтировать спортзалы

Работы были запланированы на лето, но текущая ситуация позволила приступить к ним уже сейчас.

Ремонт спортивных залов в сельских школах входит в федеральную программу «Успех каждого ребёнка» национального проекта «Образование». Ежегодно на проведение капитальных работ и закупку спортивного оборудования выделяются средства из федерального бюджета. В 2020 году в рамках программы будут отремонтированы спортивные залы в 20 сельских школах.

В список одобренных в 2020 году попали спортзалы школ в Афанасьевском, Белохолуницком, Вятскополянском, Зуевском, Кирово-Чепецком, Котельничском, Малмыжском, Оричевском, Орловском, Пижанском, Подосиновском, Санчурском, Слободском, Унинском, Фалёнском, Лебяжском и Тужинском районах. Большая часть школ уже провела торги и заключила контракты на проведение работ, в трёх оставшихся контракты на стадии подписания.

— Провести работы в рамках контрактов школы планировали во время летних каникул. Но сложившаяся эпидемиологическая ситуация позволит приступить к работам уже сейчас, не дожидаясь официального завершения учебного года, поскольку детей в школах в настоящее время нет, они обучаются в дистанционном формате. В министерство поступают вопросы от руководителей образовательных организаций, и мы даём разрешение начинать ремонт залов, если подрядчики также готовы выйти на объекты и закупить строительные материалы, — рассказала министр образования Кировской области Ольга Рысева.

Как напоминает пресс-центр правительства региона, программа по ремонту спортивных залов реализуется в регионе с 2014 года, в прошлом году она стала частью нацпроекта «Образование». Ранее первый зампред правительства Кировской области Дмитрий Курдюмов отмечал, что программа является значимой как для школ в сельской местности, так и для самих сельских жителей, поскольку на селе школы выполняют социальную функцию и становятся своеобразным культурно-спортивным центром. Поэтому так важно обеспечить достойные условия для занятий спортом на селе.