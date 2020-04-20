В сельских школах начали ремонтировать спортзалы

Ремонт спортивных залов в сельских школах входит в федеральную программу «Успех каждого ребёнка» национального проекта «Образование». Ежегодно на проведение капитальных работ и закупку спортивного оборудования выделяются средства из федерального бюджета. В 2020 году в рамках программы будут отремонтированы спортивные залы в 20 сельских школах.
В список одобренных в 2020 году попали спортзалы школ в Афанасьевском, Белохолуницком, Вятскополянском, Зуевском, Кирово-Чепецком, Котельничском, Малмыжском, Оричевском, Орловском, Пижанском, Подосиновском, Санчурском, Слободском, Унинском, Фалёнском, Лебяжском и Тужинском районах. Большая часть школ уже провела торги и заключила контракты на проведение работ, в трёх оставшихся контракты на стадии подписания.
— Провести работы в рамках контрактов школы планировали во время летних каникул. Но сложившаяся эпидемиологическая ситуация позволит приступить к работам уже сейчас, не дожидаясь официального завершения учебного года, поскольку детей в школах в настоящее время нет, они обучаются в дистанционном формате. В министерство поступают вопросы от руководителей образовательных организаций, и мы даём разрешение начинать ремонт залов, если подрядчики также готовы выйти на объекты и закупить строительные материалы, — рассказала министр образования Кировской области Ольга Рысева.
Как напоминает пресс-центр правительства региона, программа по ремонту спортивных залов реализуется в регионе с 2014 года, в прошлом году она стала частью нацпроекта «Образование». Ранее первый зампред правительства Кировской области Дмитрий Курдюмов отмечал, что программа является значимой как для школ в сельской местности, так и для самих сельских жителей, поскольку на селе школы выполняют социальную функцию и становятся своеобразным культурно-спортивным центром. Поэтому так важно обеспечить достойные условия для занятий спортом на селе.
— Сформирована заявка в Министерство просвещения РФ на выделение средств федерального бюджета на проведение ремонтов на три предстоящих года. В 2019 году Министерство просвещения РФ расширило перечень образовательных организаций, которые могут принять участие в программе «Успех каждого ребёнка». Подать заявки на ремонты смогут школы, расположенные в малых городах с населением до 50 тысяч человек и в посёлках городского типа. Таким образом, в Кировской области за три года планируется охватить ещё 50 школ в районах области. Общая сумма заявки на выделение федеральных средств на три года составила 83,7 млн рублей, — отметил первый зампред правительства.