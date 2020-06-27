В Слободском открыли мемориал бойцам 311-й стрелковой дивизии

Барельеф с изображением воинов дивизии, бюсты Героям Советского Союза — командиру дивизии Борису Владимирову и командиру 1069-го стрелкового полка дивизии Заки Хабибуллину открыли губернатор Кировской области Игорь Васильев, Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов, депутат Госдумы Рахим Азимов, председатель совета директоров компании «УРАЛХИМ» Дмитрий Мазепин, Герой России, председатель комитета по обороне Владимир Шаманов, председатель комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев, Герой России, Председатель комитета по обороне и безопасности Совета Федерации Виктор Бондарев, ветераны и представители поискового движения региона.

311-я стрелковая дивизия – одно из крупнейших и самых прославленных воинских подразделений, сформированных в Кировской области. Дивизия прошла всю войну, участвовала в обороне Ленинграда, в освобождении территории нашей страны и зарубежных государств, Берлинской операции.

С инициативой создания мемориала выступили ветераны города Слободского и потомки бойцов дивизии. Их инициативу поддержал и курировал создание мемориала депутат Госдумы Рахим Азимов. Финансовую поддержку оказала компания «УРАЛХИМ», предприниматели Республики Татарстан.

— Открытие мемориала — одно из важных событий для нашего региона и не менее важно, что оно происходит в год празднования 75-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Мемориал станет олицетворением подвига бойцов 311 стрелковой дивизии, всех кировчан. Символично, что на открытии сегодня присутствуют Герои России — Виктор Бондарев и Владимир Шаманов. Это абсолютная связь поколений, — отметил на открытии мемориала Губернатор Кировской области Игорь Васильев.

Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов поблагодарил кировчан за сохранение памяти о героях воины и отметил единство культурных и национальных традиций:

— Герой России Заки Хабибуллин родился в Сабинском районе, где жили мои родители, там вырос я, учился. Мы учились на героизме таких как он. История Великой Отечественной войны и роль советского Союза не должны оспариваться. На таких примерах как этот воспитывается молодое поколение. Хочу поблагодарить губернатора Кировской области Игоря Васильева и нашего друга Рахима Азимова. Открытие памятника — это добрый и нужный поступок.

Депутат Госдумы Рахим Азимов рассказал про создание и значение мемориала:

— Проект важен с нескольких точек зрения. Во-первых, это дань памяти героям-победителям. Во-вторых, очень важно, чтобы новые объекты, памятники появлялись не только в крупных, но и в небольших городах. У нас огромная страна – и везде жива память и благодарность. И, в-третьих, у нас многонациональная страна и победить в страшной войне мы смогли благодаря нашему единству.

Председатель совета «УРАЛХИМа» Дмитрий Мазепин подчеркнул, что сохранение памяти о героях Великой отечественной войны, патриотическое воспитание молодежи были и останутся главными приоритетами социальной политики компании.

Слова благодарности от всех ветеранов Кировской области в адрес Рахима Азимова и всем, кто участвовал в создании мемориала, сказала Наталья Черных — глава Слободской ветеранской организации:

— Это достойный подарок нашему городу, нашей Кировской области в год памяти и славы, в год 75-летия Великой Победы! Огромная благодарность от всех слобожан Рахиму Азимову и компании «УРАЛХИМ»!

В 2019-2020-м годах в Кировской области по инициативе Рахима Азимова реализуется ряд проектов, направленных на увековечивание памяти героев Великой Отечественной войны, проведение мероприятий к Юбилею Победы, поддержку ветеранов и военно-патриотическое воспитание молодежи.

Открытие мемориала воинам 311 стрелковой дивизии — один из них. Также был проведен грантовый конкурс «Память сердца», в рамках которого финансовую поддержку получили 43 инициативы по увековечиванию памяти о Победе в Великой Отечественной войне, все участники и инвалиды войны в Кировской области получили подарки и денежные выплаты, было оборудовано 23 комнаты движения «Юнармии» и т.д. Общий объем средств, которые удалось привлечь и направить на мероприятия, связанные с Юбилеем Победы, составил около 35 миллионов рублей.