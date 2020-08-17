В Слободском состоялась презентация уникального фотоальбома «От Кирова до Берлина»

Презентация книги прошла в рамках встречи поисковиков, исследователей и потомков бойцов дивизии. Встреча прошла 16 августа – почти в канун дня боевого крещения дивизии 18 августа 1941 года под городом Чудово Нижегородской области.

311-я стрелковая дивизия – одно из крупнейших и самое прославленное воинское подразделение, сформированное в Кировской области. Дивизия прошла всю войну, участвовала в обороне Ленинграда, в освобождении территории нашей страны и зарубежных государств, в Берлинской операции.

Встречи потомков воинов 311-й дивизии проводятся уже третий год подряд. Почтить память своих предков приехали дети, внуки и правнуки бойцов из Котельничского, Мурашинского районов, Московской и Ленинградской областей. В этом году потомки, поисковики и исследователи боевого пути дивизии впервые встретились у мемориала воинам 311-й, открытие которого состоялось 26 июня 2020 года. С инициативой создания мемориала выступили ветераны города Слободского и потомки бойцов дивизии. Их идею поддержал и курировал создание мемориала депутат Госдумы Рахим Азимов.

Олег Ефремов, правнук военврача 1 ранга, начсандива 311-й стрелковой дивизии Ивана Ефимовича Ефремова:

– Открытие памятника воинам 311-й дивизии – знаковое событие для всей страны. Дивизия наконец-то обрела свой дом. И я очень рад был сегодня отдать дань памяти своему прадеду и его сослуживцам в месте, где покоится земля с мест сражений бойцов и офицеров дивизии.

Встреча потомков воинов дивизии продолжилась во дворце культуры «Парус». Об истории издания уникального фотоальбома фронтового фотографа Даниила Федоровича Онохина рассказали его родственники.

Даниил Федорович прошел весь боевой путь 311-й дивизии, постоянно делая фотоснимки и проявляя их в полевых условиях, сохраняя негативы. После войны его работы хранились в семейном архиве, у его сослуживцев, есть подборка фотографий и в Кировском областном краеведческом музее. Но фотоархив никогда не публиковался в полном объеме. Потомки Даниила Онохина на личном приеме обратились к депутату Госдумы Рахиму Азимову с просьбой издать фотоальбом.

Артем Маркелов, директор Кировского областного краеведческого музея:

– Издание фотоальбома «От Кирова до Берлина» – это, без преувеличения, событие международного масштаба, потому что многие фотографы и эксперты, которые когда-либо занимались военной фотолетописью, отмечают, что таких фотоархивов времен Великой Отечественной войны крайне мало, буквально единицы. Спасибо Даниилу Федоровичу Онохину за его подвиг и спасибо нашим землякам и предкам. Каждый из них выполнил свой долг до конца. Нам всем и нашим детям надо у них учиться.

Депутат Госдумы Рахим Азимов передал участникам и организаторам встречи слова благодарности за совместную работу по увековечению подвига воинов 311-й дивизии:

– Сложно переоценить ту работу по сохранению памяти о бойцах дивизии, которая сегодня проводится Мариной Анатольевной Колеватых, командиром поискового отряда «Памяти 311-й дивизии», Натальей Аркадьевной Черных, председателем Слободской районной ветеранской организации, Олегом и Ольгой Четвериковыми, потомками Даниила Онохина. Благодаря им и таким людям, как они, наши дети узнают цену Великой Победы и ее значение для нашей страны. Вопросы сохранения памяти о подвиге нашего народа были и остаются одними из главных в моей депутатской деятельности. В этом году мы вместе с жителями районов реализовали более 43 проектов по ремонту и реконструкции памятников бойцам Великой Отечественной войны, мест воинских захоронений, патриотическому воспитанию молодежи. Могу заверить, что эта работа будет продолжена в будущем.

В завершение встречи состоялся просмотр фильма «Неубиваемая 311-я дивизия». Все жители Кировской области смогут увидеть фильм 18 августа в эфире телеканала «Россия 24» (ВГТРК «Вятка») в 17.40. А также на телеканале «Девятка ТВ» 18 августа в 18.00 и в 22.30 и 19 августа в 19.25 и 20.45.

Фотоальбом «От Кирова до Берлина» Даниила Онохина доступен для скачивания здесь.