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В Слободском состоялась презентация уникального фотоальбома «От Кирова до Берлина»

Тамара Полыхаева Лучшее, Общество

Презентация книги прошла в рамках встречи поисковиков, исследователей и потомков бойцов дивизии. Встреча прошла 16 августа  – почти в канун дня боевого крещения дивизии 18 августа 1941 года под городом Чудово Нижегородской области.

311-я стрелковая дивизия – одно из крупнейших и самое прославленное воинское подразделение, сформированное в Кировской области. Дивизия прошла всю войну, участвовала в обороне Ленинграда, в освобождении территории нашей страны и зарубежных государств, в Берлинской операции.

Встречи потомков воинов 311-й дивизии проводятся уже третий год подряд. Почтить память своих предков приехали дети, внуки и правнуки бойцов из Котельничского, Мурашинского районов, Московской и Ленинградской областей. В этом году потомки, поисковики и исследователи боевого пути дивизии впервые встретились у мемориала воинам 311-й, открытие которого состоялось 26 июня 2020 года. С инициативой создания мемориала выступили ветераны города Слободского и потомки бойцов дивизии. Их идею поддержал и курировал создание мемориала депутат Госдумы Рахим Азимов.

В Слободском состоялась презентация уникального фотоальбома «От Кирова до Берлина»

В Слободском состоялась презентация уникального фотоальбома «От Кирова до Берлина»

Олег Ефремов, правнук военврача 1 ранга, начсандива 311-й стрелковой дивизии Ивана Ефимовича Ефремова:

 – Открытие памятника воинам 311-й дивизии – знаковое событие для всей страны. Дивизия наконец-то обрела свой дом. И я очень рад был сегодня отдать дань памяти своему прадеду и его сослуживцам в месте, где покоится земля с мест сражений бойцов и офицеров дивизии.

Встреча потомков воинов дивизии продолжилась во дворце культуры «Парус». Об истории издания уникального фотоальбома фронтового фотографа Даниила Федоровича Онохина рассказали его родственники.

В Слободском состоялась презентация уникального фотоальбома «От Кирова до Берлина»

Даниил Федорович прошел весь боевой путь 311-й дивизии, постоянно делая фотоснимки и проявляя их в полевых условиях, сохраняя негативы. После войны его работы хранились в семейном архиве, у его сослуживцев, есть подборка фотографий и в Кировском областном краеведческом музее. Но фотоархив никогда не публиковался в полном объеме. Потомки Даниила Онохина на личном приеме обратились к депутату Госдумы Рахиму Азимову с просьбой издать фотоальбом.

Артем Маркелов, директор Кировского областного краеведческого музея:

 – Издание фотоальбома «От Кирова до Берлина» – это, без преувеличения, событие международного масштаба, потому что многие фотографы и эксперты, которые когда-либо занимались военной фотолетописью, отмечают, что таких фотоархивов времен Великой Отечественной войны крайне мало, буквально единицы. Спасибо Даниилу Федоровичу Онохину за его подвиг и спасибо нашим землякам и предкам. Каждый из них выполнил свой долг до конца. Нам всем и нашим детям надо у них учиться.

В Слободском состоялась презентация уникального фотоальбома «От Кирова до Берлина»

Депутат Госдумы Рахим Азимов передал участникам и организаторам встречи слова благодарности за совместную работу по увековечению подвига воинов 311-й дивизии:

– Сложно переоценить ту работу по сохранению памяти о бойцах дивизии, которая сегодня проводится Мариной Анатольевной Колеватых, командиром поискового отряда «Памяти 311-й дивизии», Натальей Аркадьевной Черных, председателем Слободской районной ветеранской организации, Олегом и Ольгой Четвериковыми, потомками Даниила Онохина. Благодаря им и таким людям, как они, наши дети узнают цену Великой Победы и ее значение для нашей страны. Вопросы сохранения памяти о подвиге нашего народа были и остаются одними из главных в моей депутатской деятельности. В этом году мы вместе с жителями районов реализовали более 43 проектов по ремонту и реконструкции памятников бойцам Великой Отечественной войны, мест воинских захоронений, патриотическому воспитанию молодежи. Могу заверить, что эта работа будет продолжена в будущем.

В завершение встречи состоялся просмотр фильма «Неубиваемая 311-я дивизия». Все жители Кировской области смогут увидеть фильм 18 августа в эфире телеканала «Россия 24» (ВГТРК «Вятка») в 17.40. А также на телеканале «Девятка ТВ» 18 августа в 18.00 и в 22.30 и 19 августа в 19.25 и 20.45.

Фотоальбом «От Кирова до Берлина» Даниила Онохина  доступен для скачивания здесь.

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Тамара Полыхаева

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