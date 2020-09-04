В Советском районе открыли экотропу «Вятская Швейцария»

Здесь можно встретить растение, которое видело динозавров, и другие чудеса

Отличная новость для любителей пеших походов: в Советском районе, возле деревни Фокино, открыли экологическую тропу «Вятская Швейцария». Об этом рассказали в областном министерстве охраны окружающей среды, организовавшем пресс-тур для журналистов и руководителей турфирм.

Именно здесь расположено большинство природных достопримечательностей государственного заказника «Пижемский». Теперь пройти по ним можно самостоятельно, ориентируясь по указателям, познакомиться с местной флорой и фауной.

Экотропу устроили активисты Кировской областной молодёжной общественной организации «Мир без границ» на средства Фонда президентских грантов.

– Возникла идея подать заявку на грант по обустройству этих чудесных мест. Раньше здесь не было информации об объектах и местах отдыха. Сейчас можно проводить квесты по ориентированию, да много чего придумать. Надеемся, что экотропа будет полезна как туроператорам, привозящим группы, так и самостоятельным туристам, – рассказала представитель организации «Мир без границ» Марина Докина.

Экотропа проложена по двум маршрутам. Первый (1,5 км) начинается от Фокино и включает знаменитый на всё Поволжье трёхкаскадный Береснятский водопад, 30-метровый Буржатский утёс, служивший местом для поселения древних людей и овеянный легендами, а также грот – расщелину в известняковом массиве, сохранившемся после исчезновения древнего Казанского моря.

– Дети с интересом сюда едут, знакомятся с родным краем. Многие потом рассказывают родителям, друзьям: «Представляете, у нас в Кировской области есть водопады!» Температура воды в Береснятском водопаде в среднем – плюс 4 градуса. Зимой она застывает, и водопад даже в холодное время года очень красиво выглядит, – рассказала инструктор по туризму Татьяна Есипова. – Очень интересен и Буржатский утёс, наверху которого найдено древнее городище. Сейчас там растёт шиверекия подольская – реликтовое растение, которое видело динозавров.

Второй маршрут (6 км) начинается от Береснятского карьера и ведёт к пещере «Киров-600». Он охватывает скальную стенку у деревни Тяптичи, пока ещё не разрушенную наступающим лесом, скальный комплекс «Камень» с причудливыми очертаниями, удивительный столбообразный утёс Часовой и саму пещеру «Киров-600», наиболее глубокую среди местных пещер.

На обоих маршрутах разместили стенды с познавательной информацией, беседки, туалеты, мусорные баки. Туристов просят соблюдать чистоту и не причинять вред природе.

– Интерес у людей к этим местам не ослабевает. Антропогенное воздействие оказывается. Наша задача – сохранить эту территорию. Здесь ограничено передвижение транспортных средств, разжигать костры разрешено только в определённых местах. Экотропы, которые обустроили, помогают сделать турпоток более организованным, – говорит начальник службы охраны заказника «Пижемский» Владимир Новосёлов.

Сегодня «Пижемский» – одна из наиболее значимых в Кировской области особо охраняемых территорий. Здесь расположен природный комплекс с необычным скальным ландшафтом, аналога которому нет в соседних регионах. На территории заказника произрастают десять видов растений и обитают животные 23 видов, занесённые в Красную книгу.

Глава Советского района Сергей Галкин на встрече с представителями СМИ и туроператоров отметил, что потенциал для развития туризма есть.

– Наша земля, – сказал он, – славится уникальными природными уголками. Они сегодня начинают развиваться благодаря поддержке областного министерства охраны окружающей среды, природоохранного центра. Предприниматели проводят экскурсии для организованных групп. Порядок обеспечивается ими и работниками заказника.

Напомним, что в 2019 году в регионе были созданы две экотропы – в Кильмезском и Нолинском районах. Теперь добавилась ещё одна – в Советском.

Фото Ольги Гилязевой