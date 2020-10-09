В Уржуме побывал Сергей Миронов

Известно, что политический деятель является ещё и автором нескольких книг. Последняя из них называется «Серёга. Простые истории надёжного парня». Это почти автобиография. После её выхода в свет один из друзей Сергея Михайловича заметил: уж если написана книга о себе, то пора обратиться и к корням. Миронов оценил эту идею…

Часть информации уже собрана. В том числе и у нас.

Родные политик, его дядя и тётя, проживали и в Уржумском районе. Их хорошо помнят местные старожилы. Это Борис Алексеевич и Анна Фёдоровна Куньшины – ветераны труда, активисты-общественники. Их могилы и посетил почётный гость из Москвы.

В Уржуме Сергея Михайловича сердечно принимали друзья семьи Куньшиных Геннадий Дмитриевич и Галина Филипповна Торчковы, руководитель Уржумской районной организации ветеранов Людмила Николаевна Мачихина и Владимир Юрьевич Шеин, который на память о посещении Уржума вручил С. М. Миронову несколько своих книг.

В. Сергеев

На фото автора: (слева направо) С.М. Миронов, Г.Д. и Г.Ф. Торчковы, Л.Н. Мачихина.