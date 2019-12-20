В филармонии прошел губернаторский бал

19 декабря в Кировской областной филармонии состоялся новогодний губернаторский вечер. В мероприятии приняли участие более 700 человек – представители ведущих предприятий и общественных организаций области, почетные граждане, ветераны.

Открывая праздник, губернатор Игорь Васильев поздравил всех собравшихся с наступающими праздниками, пожелал счастья и подвел итоги года уходящего на пороге нового, 2020-го.

– Оглядываясь назад, мы видим, как меняется жизнь на Вятке, строятся новые детские сады, школы, ремонтируются дороги, вступают в строй новые промышленные предприятия, в сельском хозяйстве открываются новые производства, – сказал губернатор. – Мы видим, как на глазах меняется здравоохранение, открываются новые медицинские училища. Это не может не радовать. Я надеюсь, что и в будущем году программы, которые инициировал наш президент, будут продолжаться, и каждый житель области сможет почувствовать изменения.

Глава региона подчеркнул, что главный залог успеха Кировской области и основное ее богатство – это люди, и поблагодарил всех, кто делает жизнь на Вятке лучше.

В продолжение праздника для кировчан выступил Вятский симфонический оркестр и приглашенный маэстро – художественный руководитель московской областной филармонии и народный артист России Максим Дунаевский. Приезжие и местные артисты исполнили знакомые всем композиции из «Трёх мушкетеров» и старых, еще советских мультфильмов.