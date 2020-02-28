«В центре внимания – район»: акция для решения проблем

На днях она прошла в Сунском районе. В мероприятиях приняли участие губернатор Игорь Васильев и члены правительства региона.

В рамках проекта районный центр посетили руководители региональных министерств образования, здравоохранения, социального развития, сельского хозяйства и продовольствия, энергетики и ЖКХ, спорта и молодёжной политики, транспорта.

Министры и их заместители посетили свои подведомственные учреждения, а также провели приём граждан по личным вопросам. Как отмечает пресс-центр правительства региона, такой формат работы призван обеспечить полноценный и качественный диалог с населением по самым актуальным и важным темам, дать ответы местным жителям на волнующие вопросы.

О школах и школьном питании

Так, в рамках визита в Сунский район первый зампред правительства Кировской области Дмитрий Курдюмов и министр образования региона Ольга Рысева посетили один из корпусов Верхосунской средней школы, который расположен в селе Курчум. В нём обучаются 40 человек, из них 20 – учащиеся начального звена.

Главной целью визита стало обсуждение вопроса об организации бесплатного горячего питания для ребят 1-4 классов в рамках исполнения поручения Президента РФ. На сегодняшний день для школьников организовано питание на базе столовой, расположенной рядом с образовательной организацией.

– Школьники Курчума уже много лет обедают в совхозной столовой. Нареканий по поводу меню нет, дети едят с удовольствием, поэтому такой формат питания здесь останется. В какой форме выделять средства на бесплатное питание 20 школьников в столовой, необходимо продумать министерству образования, – отметил первый зампред. – В Кировской области не много таких образовательных организаций, где совсем нет столовых и буфетов. По каждой школе будет приниматься отдельное решение о том, в какой форме организовать бесплатное питание школьников начального звена.

Также в ходе рабочей поездки Дмитрий Курдюмов побывал в средней школе поселка Суна. В начальных классах здесь обучаются 213 ребят. В школе есть собственный пищеблок, все дети с 1-го по11-й класс имеют возможность получения комплексного обеда. Первый зампред отметил, что школа полностью готова к выполнению поручений Президента РФ по обеспечению горячим питанием учащихся начальных классов с 1 сентября 2020 года. Отметим, в Суне в настоящее время функционируют две школы. Одна с 2018 года стала опорной, вторая – с 2020 года перешла на государственный уровень.

О фельдшерах и новом ФАПе

Министр здравоохранения региона Андрей Черняев в рамках акции посетил Сунскую ЦРБ вместе с губернатором Игорем Васильевым. Помимо этого, глава ведомства встретился с населением и ответил на насущные вопросы. Так, в настоящее время решается вопрос о возведении в Сунском районе нового фельдшерско-акушерского пункта и привлечении фельдшеров с предоставлением им служебного жилья и денежных средств в размере 700 тысяч рублей в рамках программы «Земский доктор». Кроме того, в Сунской ЦРБ появится ещё один аппарат УЗИ. Также планируется приобрести рентген-флюорограф.

О мерах социальной поддержки

Министр социального развития Кировской области Ольга Шулятьева встретилась с представителями общественных организаций, активными гражданами района. В ходе встречи с жителями министр ответила на интересующие их вопросы, касающиеся предоставления мер социальной поддержки как семьям с детьми, так и представителям старшего поколения.

– Сегодня рассказали о новых мерах социальной поддержки, которые сейчас можно получить при рождении первого ребёнка. Также изменились условия предоставления федерального материнского капитала, реализуются меры, направленные на поддержку многодетных семей. Выплата на детей от 3 до 7 лет, инициированная президентом страны, также будет реализована в регионе не позднее 1 июля 2020 года. Больше всего вопросов поступило именно по этим темам, – отметила Ольга Шулятьева.

О сельском хозяйстве

Заместители министра сельского хозяйства и продовольствия Ирина Головкова и Евгений Софронов посетили сельхозпредприятие Сунского района по производству молока. СПК «Краснопольское» – племенное хозяйство по разведению крупного рогатого скота. Специалисты министерства встретились с коллективом, обсудили с руководителем вопросы дальнейшего развития хозяйства: увеличение доходности, улучшение ветеринарного благополучия и продуктивности коров.

О вопросах ЖКХ

Заместитель министра энергетики и ЖКХ Кировской области Алексей Журавлёв встретился с главами администраций сельских поселений, чтобы обсудить вопрос передачи полномочий по организации теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения. Эти полномочия с 2020 года переходят с уровня поселений на уровень района. Это позволит увеличить имущественный комплекс и решить вопрос кадров.

Также на встрече обсудили планы по газификации района. Алексей Журавлёв напомнил, что уже завершено строительство распределительных газопроводов в селе Курчум, деревнях Мурино и Здерихино. Построена блочная газовая котельная в Курчуме. На 2020 год запланировано строительство межпоселкового газопровода до д. Здерихино с отключающим устройством на д. Горбуново. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на конец 2020 года. Работы будут выполняться за счёт средств ПАО «Газпром». После завершения строительства межпоселкового газопровода будет осуществляться пуск природного газа потребителям.

О дорогах

Заместитель министра транспорта Кировской области Юрий Шевелёв рассказал, что Сунскому району на содержание и ремонт дорог в 2020 году выделено 26,4 млн рублей. 15,5 млн рублей будет направлено на содержание дорог, 10,9 млн рублей – на ремонт дорог в пгт. Суна.

О спорте

Министр спорта и молодёжной политики Кировской области Анна Альминова посетила детско-юношескую спортивную школу пгт. Суна и горнолыжную базу «Подъём». Также она побывала в концертном зале Детской школы искусств, где собрались представители администрации города и района, активная молодёжь и спортсмены. Здесь был проведён круглый стол, на котором обсудили вопросы развития спорта и спортивной инфраструктуры в Сунском районе, отметили значимые события и достижения, касающиеся молодёжной политики района и выступлений местных спортсменов на соревнованиях различных уровней.