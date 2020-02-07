В центре внимания – экономическая безопасность региона

Начальник УМВД России по Кировской области генерал-­майор полиции Константин Селянин на встрече с журналистами прежде всего поблагодарил их за сотрудничество, заметив, что СМИ отражают как положительные стороны работы полиции, так и отрицательные, требующие корректировки.

Вместе с народом

Подводя итоги работы ведомства за прошедший год, Константин Селянин подчеркнул, что оперативная обстановка в регионе на протяжении 12 месяцев оставалась стабильной – сотрудники полиции не допустили нарушений общественного порядка ни на одном из массовых мероприятий, а их было в прошлом году более 2,5 тысячи. Что важно, к охране порядка активно привлекалась общественность, в том числе 103 народные дружины, в которые объединены более четырёх тысяч дружинников. При их непосредственном участии пресечено более 3,5 тысячи правонарушений.

Сотрудники полиции постоянно сотрудничают с поисково-спасательным отрядом «Лиза Алерт» по розыску детей и взрослых.

Преступления по интернету

В прошлом году в области зарегистрировано 19110 преступлений. Как отметил генерал-майор, сократилось число преступлений против личности, в том числе с причинением тяжкого вреда здоровью, количество разбоев, грабежей, угонов машин. Но по-прежнему растёт число обманутых граждан, поверивших различного рода (прежде всего, «дистанционным») мошенникам и лишившихся своих денег. В прошлом году сотрудниками полиции раскрыто 448 подобных преступлений, что в два раза больше, чем за аналогичный период 2018 года. Как правило, кировчан «дурят» интернет-мошенники из других регионов.

Только в прошлом году сотрудники полиции 45 раз выезжали с целью расследования таких преступлений в регионы ПФО, в Новосибирск, Краснодарский край, Ростовскую область. И сегодня распутывают мошеннические схемы в четырёх регионах.

Госпрограммами по преступности

В полном объёме, по словам Константина Селянина, выполнены мероприятия госпрограммы «Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения Кировской области». В ходе сов-местной работы с правительством области освоено 1,7 млн рублей на реализацию областной целевой программы «Профилактика правонарушений и борьба с преступностью». Около 240 млн потрачено на развитие и функционирование программного комплекса «Безопасный город». В результате статистика показала снижение числа уличных преступлений на 13 процентов.

Выполнены все целевые показатели федеральной программы «Повышение безопасности дорожного движения».

С помощью комплексов автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения выявлено 477 правонарушений. В целом на дорогах области число ДТП снизилось на три процента. На девять процентов уменьшилось и число погибших при авариях.

О рецидивистах и неблагонадёжных родителях

Стабилизирована криминогенная обстановка, связанная с рецидивной преступностью. Тем не менее, как пояснил генерал-майор, удельный вес совершённых рецидивистами злодеяний является одним из самых высоких по России – 38 процентов.

На 2,4 процента сократилось число преступлений, совершённых подростками. Вместе с тем возбуждено 82 уголовных дела в отношении родителей, не желающих должным образом воспитывать и содержать своих детей, 4890 родителей привлечены к административной ответственности.

Высоким (45 процентов) остаётся уровень преступлений, совершённых в пьяном виде. Несмотря на то, что в целом их количество сократилось на 6,4 процента.

Из незаконного оборота изъято более 10 тысяч литров алкоголя, различных настоек и лосьонов, самогона и браги, пресечено 1190 административных нарушений, выявлено 26 уголовно наказуемых деяний.

В «пострадавших» взяточники

Как подчеркнул Константин Селянин, в прошлом году значительное внимание уделялось обеспечению экономической безопасности региона. Подразделениями органов внутренних дел выявлено 577 преступлений в сфере экономики, в том числе 21 должностное преступление.

Пресечено 107 коррупционных преступлений экономической направленности, в том числе 16 фактов взяточничества. Средняя сумма взятки составила 159 тысяч рублей.

В 2019 году выявлено 11 фактов хищения бюджетных средств.

Начальник УМВД по Кировской области подчеркнул, что работа подразделений экономической безопасности, противодействия коррупции направлена на защиту бюджетных средств, выделяемых на реализацию нацпроектов, пресечение правонарушений в социально значимых сферах экономики, в том числе направленных на повышение качества жизни людей.

Преграда наркотикам

Целый комплекс оперативно-розыскных работ проведён по выявлению незаконного оборота наркотиков, психотропных и сильнодействующих веществ. В этой сфере в прошлом году выявлено 1216 преступлений. К уголовной ответственности привлечены 412 лиц, в том числе

101 сбытчик наркотиков. Это на 17 процентов больше, чем в предыдущем году.

Сотрудники полиции прекратили деятельность семи интернет-магазинов, перекрыли три канала поставок «дурмана» из Москвы, Санкт-Петербурга и Татарстана. В результате мониторинга социальных сетей блокированы 470 интернет-сайтов, информировавших молодёжь о способах изготовления наркотиков.

Из незаконного оборота изъято 38 кг наркотических средств.

В заключение Константин Селянин напомнил, что непростым для сотрудников полиции будет и текущий год – предстоит охранять общественный порядок и безопасность в периоды всенародного голосования по поправкам в Конституцию РФ, подготовки и празднования 75-летия Победы.

Журналистов интересовало, почему работники ГИБДД «охладели» к сотрудничеству с общественной организацией «Ночной патруль», почему участковые стали «невидимками», как полностью очистить улицы от пьяниц. Не обошлось и без каверзных вопросов. К примеру, «крышует ли полиция алкоточки». На что генерал ответил коротко и ясно: будут факты – звоните, мы не станем укрывать ни одно преступление, совершённое сотрудниками полиции.

Кстати

Порядок – совместными усилиями

В конце прошлой недели в УМВД России по Кировской области состоялось расширенное заседание коллегии Управления. В мероприятии принял участие губернатор Кировской области Игорь Васильев. Глава региона отметил, что в 2019 году благодаря совместным усилиям в области на высоком уровне обеспечена общественная безопасность и правопорядок.

– Фактический общий объём финансирования мероприятий правоохранительной направленности в рамках областных государственных программ составил более 535 млн рублей. В сравнении с 2018 годом он был увеличен на 168 млн. Проводилась работа, направленная на дальнейшее развитие и эксплуатацию аппаратно­программного комплекса «Безопасный город». Расходы областного бюджета на реализацию комплекса составили более 240 млн рублей, – рассказал глава региона.

Также Игорь Васильев отметил, что администрацией губернатора и правительства региона в рамках государственной программы «Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения Кировской области» на средства областного бюджета закуплены переносные арочные металлодетекторы и переносные металлические барьеры на общую сумму более 726 тысяч рублей.

Кроме того, глава региона отметил вклад добровольных дружин в обеспечение охраны общественного порядка.