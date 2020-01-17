В 2019 году на работу в Кировскую клиническую больницу № 7 пришёл 41 специалист

Как сообщили в министерстве здравоохранения региона, врачи приступили к работе как в первичном звене – участковыми терапевтами, так и врачами «узких» специальностей: анестезиолог­реаниматолог, хирург, невролог. Шесть человек пришли после окончания Кировского государственного медицинского университета. Из 19 специалистов со средним медицинским образованием трое являются выпускниками Кировского медицинского колледжа: фельдшер, акушерка и медицинская сестра участковая.

– Я окончила Кировский государственный медицинский университет в прошлом году. Вопрос трудоустройства не стоял, я училась по целевому направлению от Кировской клинической больницы № 7 и работала там медсестрой ещё во время обучения в вузе, сейчас тружусь здесь уже участковым врачом­терапевтом, – рассказала Регина Жантлю. – Наши опытные врачи – мои наставники. Все сотрудники очень отзывчивые люди. Я всегда могу обратиться к заведующей терапевтическим отделением, заведующей поликлиникой, к старшим коллегам. Я знаю, что в любой момент могу попросить помощи не только у коллег­терапевтов, но и у «узких» специалистов. У нас очень дружный коллектив.

Как рассказал главный врач Кировской клинической больницы № 7 Александр Соболев, работа по привлечению кадров, в том числе молодых специалистов, проводится в учреждении на постоянной основе. Представители больницы неоднократно в течение учебного года встречаются с будущими выпускниками Кировского государственного медицинского университета и медицинского колледжа.

– Ежегодно больница заключает договоры на целевое обучение с выпускниками школ и выпускниками 6­го курса Кировского государственного медицинского университета. В 2019 году на целевое обучение по программам высшего профессионального образования заключено пять договоров, всего по больнице – 22 договора, – отметил Александр Соболев.

Кроме того, в 2019 году на целевое обучение по программам ординатуры заключено семь договоров. Это будущие эндокринологи, акушеры­гинекологи, офтальмологи. На целевое обучение по программе среднего профессионального образования заключено три договора.

По окончании обучения всем выпускникам предоставляется рабочее место согласно заключённому договору. Молодым специалистам в течение первых трёх лет выплачивается персональный повышающий коэффициент к должностному окладу. В случае необходимости к каждому молодому специалисту осуществляется индивидуальный подход: подбор графика работы, выбор структурного подразделения больницы, а также возможность пройти бесплатную профессиональную переподготовку по другой востребованной специальности с дальнейшим трудо­устройством в учреждении.

– За каждым молодым специалистом закрепляется наставник. Это высококвалифицированный специалист с большим опытом работы, – подчеркнул главврач. – Кроме того, проводится постоянная работа по совершенствованию условий труда: ремонты, закупка современного оборудования, внедрение современных информационных технологий, что значительно облегчает труд врачей на приёме и повышает качество медицинского обслуживания.

Как отмечал ранее первый заместитель председателя правительства Кировской области Дмитрий Курдюмов, вопросам кадровой политики в регионе уделяется большое внимание.