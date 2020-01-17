В 2019 году на работу в Кировскую клиническую больницу № 7 пришёл 41 специалист

Как сообщили в министерстве здравоохранения региона, врачи приступили к работе как в первичном звене – участковыми терапевтами, так и врачами «узких» специальностей: анестезиологреаниматолог, хирург, невролог. Шесть человек пришли после окончания Кировского государственного медицинского университета. Из 19 специалистов со средним медицинским образованием трое являются выпускниками Кировского медицинского колледжа: фельдшер, акушерка и медицинская сестра участковая.
– Я окончила Кировский государственный медицинский университет в прошлом году. Вопрос трудоустройства не стоял, я училась по целевому направлению от Кировской клинической больницы № 7 и работала там медсестрой ещё во время обучения в вузе, сейчас тружусь здесь уже участковым врачомтерапевтом, – рассказала Регина Жантлю. – Наши опытные врачи – мои наставники. Все сотрудники очень отзывчивые люди. Я всегда могу обратиться к заведующей терапевтическим отделением, заведующей поликлиникой, к старшим коллегам. Я знаю, что в любой момент могу попросить помощи не только у коллегтерапевтов, но и у «узких» специалистов. У нас очень дружный коллектив.
Как рассказал главный врач Кировской клинической больницы № 7 Александр Соболев, работа по привлечению кадров, в том числе молодых специалистов, проводится в учреждении на постоянной основе. Представители больницы неоднократно в течение учебного года встречаются с будущими выпускниками Кировского государственного медицинского университета и медицинского колледжа.
– Ежегодно больница заключает договоры на целевое обучение с выпускниками школ и выпускниками 6го курса Кировского государственного медицинского университета. В 2019 году на целевое обучение по программам высшего профессионального образования заключено пять договоров, всего по больнице – 22 договора, – отметил Александр Соболев.
Кроме того, в 2019 году на целевое обучение по программам ординатуры заключено семь договоров. Это будущие эндокринологи, акушерыгинекологи, офтальмологи. На целевое обучение по программе среднего профессионального образования заключено три договора.
По окончании обучения всем выпускникам предоставляется рабочее место согласно заключённому договору. Молодым специалистам в течение первых трёх лет выплачивается персональный повышающий коэффициент к должностному окладу. В случае необходимости к каждому молодому специалисту осуществляется индивидуальный подход: подбор графика работы, выбор структурного подразделения больницы, а также возможность пройти бесплатную профессиональную переподготовку по другой востребованной специальности с дальнейшим трудоустройством в учреждении.
– За каждым молодым специалистом закрепляется наставник. Это высококвалифицированный специалист с большим опытом работы, – подчеркнул главврач. – Кроме того, проводится постоянная работа по совершенствованию условий труда: ремонты, закупка современного оборудования, внедрение современных информационных технологий, что значительно облегчает труд врачей на приёме и повышает качество медицинского обслуживания.
Как отмечал ранее первый заместитель председателя правительства Кировской области Дмитрий Курдюмов, вопросам кадровой политики в регионе уделяется большое внимание.
– Кировская область активно включилась в реализацию проекта «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения Кировской области квалифицированными кадрами» национального проекта «Здравоохранение». До 2024 года укомплектованность врачами и средним медицинским персоналом в регионе должна составить 95%, – подчеркнул Дмитрий Курдюмов. – Также должно увеличиться количество школьников при создании дополнительных медикобиологических классов и число студентов, обучающихся по программам специалитета и ординатуры.