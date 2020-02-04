В 2020 году Кировская область расширит зону комфорта

Позади общественные обсуждения проектов, разработка дизайн-проектов, составление проектно-сметной документации. Впереди конкурсные процедуры и воплощение задумок в жизнь. Стартует очередной этап регионального проекта «Формирование комфортной городской среды на территории Кировской области».

Начало было положено в 2019 году, когда для реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», проводимого в свою очередь в рамках национального проекта «Жильё и городская среда», разработали свой, региональный, документ. Тогда Кировская область получила из федерального бюджета свыше 480 млн рублей и сама на условиях софинансирования добавила более 6 миллионов плюс муниципалитеты – ещё порядка 21 млн рублей. Цель благая – создать условия для повышения комфорта городской среды.

Начать решили с благоустройства дворов и общественных пространств. Субсидии тогда получили 34 муниципальных образования. В общей сложности в них благоустроили 154 дворовых территории и 131 общественное пространство, что почти вдвое превысило планы.

Так, в Мирном Оричевского района благоустроили 14 дворов и один сквер. Все объекты и мероприятия по их благоустройству прошли общественные обсуждения.

– Была проведена большая работа, – признаётся глава Мирнинского городского поселения Ирина Смердова. – Ещё в 2018 году мы подготовили необходимую документацию, а затем на общем собрании граждане выбрали объекты, которые необходимо благоустроить, и определились с перечнем работ. В итоге было решено в 14 дворах благоустроить пешеходные зоны. Здесь появились новые тротуары, урны, скамейки, проведено уличное освещение. В новом сквере также благоустроена пешеходная зона, установлены скамейки, урны, высажены кусты, сделано освещение, установлено видеонаблюдение.

Большой положительный резонанс вызвала реконструкция набережной реки Вятки в Нововятском районе Кирова. За её благоустройство проголосовали почти 13 тысяч горожан. В результате на набережной установили декоративные арки со светодиодными светильниками, оборудовали смотровую площадку с ограждением, озеленили территорию и установили так называемые малые архитектурные формы.

«Если бы сейчас проводился конкурс на лучшую набережную в Кировской области или даже в Приволжском федеральном округе, то, несомненно, лидером стала бы новая набережная в Нововятске!» – оставляли горожане восторженные комментарии под снимками в соцсетях.

Особое внимание общественности привлёк масштабный проект «СОВЕТСК. КУКАРКА. ПРО: ЯВЛЕНИЕ. Концепция развития и благоустройства территории исторической Кукарской слободы в городе Советске Кировской области». Площадь реализации проекта – 25 гектаров. В неё вошли набережная, родники, кафе, лодочная станция, летний кинотеатр, тропа здоровья, сквер, здание выставочного зала, площадь, несколько улиц и пешеходных переходов. Объекты обустроят, отремонтируют, реконструируют. Так, на месте бывшей пристани предполагается восстановить лодочную станцию, разместить амфитеатр, городскую гостиную, кафе, спасательную станцию. От амфитеатра до пешеходного моста через Пижму проложат экотропу.

Этот проект даже стал лучшим на всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды, за что город Советск получил 60 млн рублей из федерального бюджета. Ещё 2,5 млн добавила область. Уже разработана проектно-сметная документация, скоро начнутся строительно-монтажные работы.

Вообще в наступившем 2020 году предстоит большая работа в рамках нацпроекта. Субсидии получат 32 муниципальных образования. Согласно соглашению между правительством Кировской области и Минстроем России, из федерального бюджета на это выделят свыше 381 млн рублей, софинансирование из областного бюджета составит порядка 4 млн рублей.

Конкурсные процедуры в соответствии с поручением председателя правительства Кировской области Александра Чурина запланированы на I квартал.

Надо сказать, что контролирует реализацию всего регионального проекта межведомственная комиссия под председательством губернатора Кировской области.

Кроме того, в 2020 году заработает региональный центр компетенций по вопросам городской среды. Его создают на базе института «Кировкоммунпроект», подведомственного министерству энергетики и ЖКХ. Его специалисты будут осуществлять выездной контроль за ходом выполнения работ по благоустройству дворовых территорий и общественных пространств. Ну и заодно следить за устранением выявленных недостатков ранее выполненных работ.