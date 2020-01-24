В 2020 году финансирование нацпроекта увеличено в 4 раза

Все мероприятия, запланированные на 2019 год, выполнены в Кировской области в установленные сроки.

Министр культуры Кировской области Татьяна Мазур приняла участие в совещании по итогам реализации национального проекта «Культура», которое прошло в режиме видеоконференцсвязи под руководством заместителя министра культуры Российской Федерации Ольги Яриловой. На совещании были подведены итоги реализации мероприятий в рамках нацпроекта в 2019 году и обозначены задачи на 2020-й.

Как напоминает пресс-центр правительства региона, с января 2019 года в Кировской облас-ти реализуется национальный проект «Культура», утверждённый Указом президента России Владимира Путина. Нацпроект включает федеральные проекты: «Культурная среда», «Творческие люди» и «Цифровая культура».

Ольга Ярилова отметила, что все запланированные мероприятия в Кировской области в 2019 году были реализованы в установленные сроки.

Ремонт домов культуры

Так, в 2019 году для реализации проекта «Культурная среда», направленного на развитие сельских учреждений культуры, Кировская область получила 16,8 млн рублей. Благодаря этим средствам были отремонтированы 4 дома культуры: в Кумёнском, Белохолуницком, Кильмезском и Орловском районах.

Повышение квалификации

В рамках федерального проекта «Творческие люди» в прошлом году 137 работников регио-

нальных учреждений культуры повысили квалификацию на базе ведущих творческих вузов страны. Кроме того, благодаря этому проекту народный фольклорный ансамбль «Слобода» Кировского областного Дома народного творчества получил грант в размере 2 млн рублей, завоевав звание лауреата зонального этапа Всероссийского фестиваля-конкурса любительских творческих коллективов. На эти средства ансамбль приобрёл новое оборудование для выступлений, а также смог принять участие в различных межрегиональных фестивалях и конкурсах.

«Васнецовский пленэр»

Вятский художественный музей имени Виктора и Аполлинария Васнецовых при взаимодействии с фондом «Культурное наследие Вятки» получил субсидию из федерального бюджета в размере более 1 млн рублей на проведение Всероссийского «Васнецовского пленэра». В 2019 году мероприятие состоялось в регионе в 14-й раз. Участие в нём принял губернатор Кировской области Игорь Васильев.

Виртуальный концертный зал

В рамках проекта «Цифровая культура» в малом зале Вятской филармонии был презентован виртуальный зал, оснащённый современным мультимедийным оборудованием и высокоскоростным интернетом. На его создание из федерального бюджета в 2018 году поступило 300 тысяч рублей, в 2019 году – 980 тысяч рублей.

Вице-губернатор Кировской области Андрей Плитко, курирующий сферу культуры, отметил, что в 2020 году на реализацию мероприятий в рамках национального проекта «Культура» в Кировской области из федерального бюджета выделено 69,1 млн рублей, что в четыре раза больше, чем в прошлом году.

– В целом в 2020 году на реализацию мероприятий в рамках национального проекта «Культура» в Кировской области запланировано более 75 млн рублей, где 69,1 млн рублей – средства федерального бюджета, 5,9 млн рублей — областного бюджета, – сообщил вице-губернатор.

Планы на 2020 год

30,5 млн рублей будут направлены на строительство сельского Дома культуры на

100 мест в селе Рождественское Уржумского района и на капитальный ремонт здания Дома культуры в селе Обухово Пижанского района; 29,5 млн рублей – на оснащение музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами детских школ искусств в Кирсе, Нолинске, Омутнинске и Кирове; 15 млн рублей – на создание в Кировской области трёх модельных библиотек на базе Безбожниковской сельской библиотеки в Мурашинском районе, Филипповской библиотеки в Кирово­Чепецком районе и Московской библиотеки в Афанасьевском районе.

Реализация нацпроектов в регионе находится на особом контроле главы региона Игоря Васильева.