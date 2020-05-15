В 22.00 окна вечернего города зажглись «Свечами Победы»

Всеобщая самоизоляция помешала кировчанам выйти на парад и пройти по улицам города с портретами близких в строю «Бессмертного полка». Но праздник 9 Мая состоялся – прошли нестандартные мероприятия, которые впервые организовали в нашей области. На Вятке реализовали как федеральные проекты, так и региональные — по инициативе губернатора Игоря Васильева.

Обновлён клуб ветеранов Ленинского района

Утро 9 Мая началось с традиционного возложения цветов к Вечному огню. Соблюдая безопасную для здоровья дистанцию, память героев почтили военнослужащие войск Кировского гарнизона, сотрудники силовых структур, представители органов исполнительной власти.

После этого глава региона лично позвонил фронтовикам-кировчанам, пожелал им здоровья и долголетия, поблагодарил за вклад в мирное будущее.

Также в День Победы губернатор Кировской области Игорь Васильев посетил отремонтированный клуб ветеранов Ленинского района Кирова. Здесь размещена экспозиция, посвящённая нашим выдающимся землякам-военачальникам.

Клуб ветеранов с 2005 года расположен на территории юго-западного рынка Кирова, у мемориала маршалу И.С. Коневу. К 75-летию Победы здесь прошла реконструкция. Экспозиция, выставленная в клубе, рассказывает о боевой славе маршала Конева. Здесь представлены биографические исследования, газетные публикации, копии уникальных фотографий и документов, рассказывающие о начале жизненного пути Ивана Степановича, который родился в деревне Лодейно Пушемской волости Никольского уезда Вологодской губернии (ныне Подосиновский район Кировской области), о его участии в Первой мировой и гражданской войнах, о создании Красной Армии и о боевом пути на фронтах Великой Отечественной войны.

— Уверен, отремонтированный клуб ветеранов станет точкой притяжения молодёжи, где подрастающее поколение сможет знакомиться с биографией великого маршала, нашего земляка, — сказал Игорь Васильев. — Когда ограничительные мероприятия закончатся, клуб примет и наших ветеранов, здесь зазвучат военные песни. На открытие обязательно будет приглашена дочь маршала И.С. Конева.

«Фронтовая бригада» и «открытки памяти»

В рамках акции «Фронтовая бригада» концертные коллективы города поздравили ветеранов выступлениями под окнами их квартир. Акция транслировалась в прямом эфире в социальных сетях, длилась она несколько дней и собрала множество положительных отзывов.

«Фронтовая бригада» нашла отклик не только в сердцах живущих в доме ветеранов кировчан, но и в душе случайных прохожих, которые останавливались и, не скрывая слёз, пели вместе с артистами. Люди аплодировали, высказывали слова благодарности стоящим в окне фронтовикам. «Спасибо за Победу», «долгих лет жизни», «спасибо за мирное небо над головой» — эти слова можно было услышать 9 Мая и в остальные дни акции в нескольких кировских дворах.

— Наши артисты очень долго и серьёзно готовились к празднованию 75-й годовщины Победы. Задумывались грандиозные концерты, все учреждения культуры были загружены на 100 процентов, — рассказала о проекте министр культуры Кировской области Татьяна Мазур. — Мы рассчитывали на массовые праздники, но ситуация изменилась, и нам пришлось экстренно решать, как мы будем поздравлять наших дорогих ветеранов. И акция «Фронтовая бригада» стала идеальным вариантом решения — это невероятно трогательно и дороже любого большого праздничного концерта.

Также в некоторых дворах города Кирова появились адресованные конкретным ветеранам «открытки памяти», нарисованные прямо на асфальте молодыми кировскими художниками.

«Поём двором»

Вечером 9 Мая, после всероссийской минуты молчания, в городе стартовала всероссийская патриотическая акция «Поём двором». Кировчан объединил народный гимн праздника — песня «День Победы» Давида Тухманова и Владимира Харитонова. Так, на улице Пугачёва в областном центре на балконы вышли сразу около ста жителей дома. Пели в унисон и в других частях города.

— Откровенно говоря, сначала я скептически отнеслась к задумке. Когда услышала о ней несколько дней назад, думала, что никто не станет петь, — рассказала пресс-центру правительства региона одна из участниц. — Но когда зазвучали знакомые аккорды, не смогла не присоединиться к поющим и ни на минуту не пожалела. Такого единения с соседями я не чувствовала никогда!

Не остались пустыми и балконы других жителей областного центра. Кировчане откликнулись на акцию «Флаги Победы» и «Окна Победы», вывешивая символику страны и Победы в окнах домов. А те, у кого есть портреты дедов и бабушек, выходили вместе с ними.

В 22.00 окна вечернего города зажглись «Свечами Победы». Это был свет восковых свечей, фонариков и мобильных телефонов. Тысячи огоньков стали свидетельством единения горожан в память о вкладе наших земляков в общее дело Победы.

Фотофакт

Один из концертов в областном центре прошёл под окнами квартиры участника Великой Отечественной войны, кировчанина Виктора Петровича Симонова. Праздник во дворе ветерана был организован по инициативе губернатора Кировской области Игоря Васильева.

Торжественное мероприятие состоялось с соблюдением всех требований санитарной безопасности. Ветеран оставался в своей квартире и наблюдал за концертом через открытое окно. Из других окон артистам подпевали и соседи участника Великой Отечественной войны.

Важно

Отделение Пенсионного фонда РФ по Кировской области завершило единовременную выплату ветеранам Великой Отечественной войны в связи с 75-й годовщиной Победы. Сумму, которая, согласно Указу Президента РФ, составляет 75000 или 50000 рублей, получили более 12000 ветеранов. Среди них — 62 инвалида войны, 295 участников ВОВ, 56 человек, награждённых знаком «Жителю блокадного Ленинграда», 9198 тружеников тыла, 71 бывший несовершеннолетний узник концлагерей и 2309 вдов (вдовцов) участников Великой Отечественной войны.

Прямая речь

Игорь Васильев, губернатор Кировской области: