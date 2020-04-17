Газовики напоминают о правилах газовой безопасности в период самоизоляции

Специалисты компании «Газпром газораспределение Киров» просят неукоснительно соблюдать правила безопасного использования газового оборудования.

В период вынужденной самоизоляции мы почти всё время проводим дома, а значит, должны быть особенно внимательными и строго соблюдать правила газовой безопасности. Таким образом можно обеспечить надёжную работу газовых приборов и держать голубое пламя под контролем.

НЕ ЗАКЛЕИВАЙТЕ ВЕНТКАНАЛЫ

В некоторых регионах России стала распространяться информация о необходимости заклеивать вентиляционные каналы: якобы это предотвращает распространение коронавируса внутри дома. Специалисты АО «Газпром газораспределение Киров» призывают не поддаваться влиянию ложной информации и не заклеивать вентиляционные каналы. Работоспособность вентиляционных и дымоходных каналов – это определяющий фактор безопасности при эксплуатации газоиспользующего оборудования.

Кроме того, во время работы газового оборудования необходимо обеспечить приток воздуха в помещение. Держите открытой форточку или фрамугу пластикового окна, это позволит добиться полного сгорания газа.

Если в вашем доме установлен газовый котёл, газифицированная печь, при работе оборудования запрещено использовать шибер. Закрытый шибер, перекрывающий выход отработанных газов в трубу дымохода, может стать причиной смертельного отравления угарным газом (продуктами горения).

До включения и во время работы газовых приборов обязательно проверяйте тягу в дымоходах и вентканалах.

КАКИЕ ЕЩЁ ПРАВИЛА НУЖНО СОБЛЮДАТЬ?

— По окончании пользования газом закройте краны на газовых приборах и перед ними (на газовой трубе).

— Не оставляйте работающие газовые приборы без присмотра (кроме приборов, рассчитанных на непрерывную работу и имеющих для этого соответствующую автоматику).

— Не отключайте автоматику безопасности и регулирования газовых приборов.

— Не допускайте к пользованию газовыми приборами детей дошкольного возраста и лиц, не знающих правил пользования этими приборами.

— Не используйте газ и газовые приборы не по назначению. Например, нельзя использовать плиту для отопления помещения или сушки белья. Запрещается использовать газовые трубы для заземления и привязывать на них бельевые верёвки.

— Не нарушайте сохранность пломб, установленных на приборах учёта газа.

НЕ РЕМОНТИРУЙТЕ САМОСТОЯТЕЛЬНО

— Не производите самостоятельную газификацию приборов, перестановку, замену и ремонт газовых приборов, запорной арматуры.

— Не изменяйте конструкцию газовых приборов, устройство дымовых и вентиляционных систем (не заклеивайте вентиляционные каналы).

При обнаружении неисправности газового оборудования вызовите специализированную организацию. Категорически запрещено своими силами пытаться устранить утечку газа и другие аварийные ситуации. Помните, что самовольный ремонт или замена газоиспользующего оборудования, эксплуатация оборудования при неисправных дымовых и вентиляционных каналах могут привести к взрывам и пожарам, к отравлению продуктами неполного сгорания.

ЧТО ДЕЛАТЬ ПРИ ЗАПАХЕ ГАЗА?

Если у вас есть подозрения в неисправности газового оборудования, наблюдаются отклонения от привычной работы оборудования, чувствуется запах газа в квартире или доме, следует немедленно закрыть краны горелок газовых приборов, открыть окна и двери, устроив сквозняк, и выйти из загазованного помещения. При утечке газа спровоцировать взрыв может любая искра, поэтому запрещено зажигать огонь, курить, включать или выключать освещение и электроприборы, пользоваться электрозвонками. Покинув квартиру, сразу же звоните в аварийно-диспетчерскую службу АО «Газпром газораспределение Киров». Она работает круглосуточно и незамедлительно выезжает на все аварийные заявки. Телефон аварийной службы – 04 (с мобильного – 104). Единый номер службы спасения – 112.

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